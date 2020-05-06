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Силуанов оценил возможность раздачи денег россиянам 

Алиса Селезнёва и ещё 42 6 мая 2020
По словам министра финансов Антона Силуанова, «разбрасывать деньги с вертолета» можно было бы, если бы Россия печатала резервные валюты. Об этом глава Минфина в интервью газете «Ведомости».
Как сообщал «Рамблер», ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина пояснила, что раздача так называемых «вертолетных денег», то есть выплаты «просто так», применяется исключительно в крайнем случае, а у властей России в настоящее время есть и другие инструменты поддержки населения.
«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей», — заявил Антон Силуанов.
При этом глава Минфина подчеркнул, что у властей страны «нет задачи соревноваться в том, кто больше потратит», а помощь должна быть направлена в первую очередь тем, кто больше всего в ней нуждается.
«Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты», — пояснил он.
По словам министра, пострадавшие из-за кризиса малые предприятия получают отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату, а также гранты в размере МРОТ на сотрудника.
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Личный счет , Видео , Антон Силуанов , Эльвира Набиуллина , Минфин , Центральный банк России , Ведомости
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