По словам министра финансов Антона Силуанова, «разбрасывать деньги с вертолета» можно было бы, если бы Россия печатала резервные валюты. Об этом глава Минфина интервью газете «Ведомости».

Как сообщал «Рамблер», ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина пояснила, что раздача так называемых «вертолетных денег», то есть выплаты «просто так», применяется исключительно в крайнем случае, а у властей России в настоящее время есть и другие инструменты поддержки населения.

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей», — заявил Антон Силуанов.

При этом глава Минфина подчеркнул, что у властей страны «нет задачи соревноваться в том, кто больше потратит», а помощь должна быть направлена в первую очередь тем, кто больше всего в ней нуждается.

«Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты», — пояснил он.

По словам министра, пострадавшие из-за кризиса малые предприятия получают отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату, а также гранты в размере МРОТ на сотрудника.