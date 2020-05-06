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Долги россиян за ЖКХ выросли до 1,39 трлн рублей 

News.ru и ещё 8 6 мая 2020
Долги россиян за ЖКХ выросли до 1,39 трлн рублей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам прошлого года составили 1,39 трлн рублей. Из этой суммы долги физлиц составляют 615 млрд рублей.
Общая сумм задолженности постепенно увеличивается с каждым годом. Так, в 2017 году она составила 1,33 трлн рублей, в 2018 — 1,37 трлн рублей, сообщают «Известия». Но при этом растёт и уровень собираемости платежей: с 95,7% в 2017 году до 96% в 2019 году.
В этом году на фоне пандемия ситуация с долгами может ухудшиться. К концу года общая сумма задолженности может вырасти до 1,6 трлн рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что церкви могут на полгода освободить от оплаты услуг ЖКХ. С таким предложением к губернаторам обратился глава комитета Госдумы по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
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Личный счет , Экономика , Сергей Гаврилов , Госдума , газета "Известия"
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