Долги россиян за ЖКХ выросли до 1,39 трлн рублей 

Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам прошлого года составили 1,39 трлн рублей. Из этой суммы долги физлиц составляют 615 млрд рублей.

Общая сумм задолженности постепенно увеличивается с каждым годом. Так, в 2017 году она составила 1,33 трлн рублей, в 2018 — 1,37 трлн рублей, сообщают «Известия». Но при этом растёт и уровень собираемости платежей: с 95,7% в 2017 году до 96% в 2019 году.

В этом году на фоне пандемия ситуация с долгами может ухудшиться. К концу года общая сумма задолженности может вырасти до 1,6 трлн рублей.