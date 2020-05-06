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В Госдуме предложили решение проблемы с зарплатами из-за пандемии 

Российская Газета и ещё 19 6 мая 2020
В Госдуме предложили решение проблемы с зарплатами
Фото: РИА Новости
В Госдуме предложили ввести общественные работы для работников остановленных в связи с распространением коронавируса предприятий. Это могло бы стать решением проблемы с зарплатами, считает зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов.
Проблема — в том, откуда работодателям брать деньги на выплаты зарплат, если работа встала. В блоке предложений комиссии — внести изменения в законодательство с целью ввести практику общественных работ, рассказал депутат в интервью "Парламентской газете". Он напомнил, что подобную меру применяли после мирового финансового кризиса 2008 года.
— Общественные работы в условиях отсутствия спроса помогли бы сохранить коллективы, у людей появился бы заработок, — напомнил Фаррахов.
Он объяснил, что будет проблематично запустить предприятия, ведь спрос поднимется медленно, а на складе никто работать не будет.
— И сейчас надо думать о том, что будет после того, как закончится эпидемия, — отметил он. — Поэтому правильно было бы выделить деньги, за счет которых можно оплачивать какую-то общественно полезную работу, которая позволяла людям заработать, пока все не придет в норму.
Работы, напомнил он, могут быт совершенно разными — резать ветки, убирать, красить заборы.
— Неквалифицированная работа, но та работа, за которую можно получить деньги, продержаться, пока экономика стоит, — считает парламентарий.
Параллельно нужно поддерживать таких граждан пособиями по безработице, грантами предприятиям, убежден он.
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Личный счет , Айрат Фаррахов , Госдума , Парламентская газета
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