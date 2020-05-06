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Работа встала: почему россияне не платят по кредитам 

Газета.Ru и ещё 15 6 мая 2020
Работа встала: россияне перестали платить по кредитам
Фото: РИА Новости
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств. Растет и доля тех, кто в качестве причины указывает падение доходов. Как объясняют эксперты, пандемия оказала значительное влияние на платежеспособность граждан.
Доля должников, допускающих просрочку по кредитам из-за финансовых трудностей, к началу мая 2020 года выросла до 60%, сообщает ТАСС по ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
«Сейчас доля тех, кто ссылается на финансовые трудности, выросла на 10 п.п. и составляет около 60%», — заявил президент НАПКА Эльман Мехтиев, говоря о причинах неплатежей должников.
При этом если год назад лишь 18% подобных клиентов объясняли просроченные платежи потерей работы, то в апреле их стало 30%. Доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов, увеличилась с 30 до 40%.
Эльман Мехтиев пояснил, что несмотря на то, что сами должники редко (примерно в 1% случаев) ссылаются непосредственно на коронавирус в качестве причины просрочки, пандемия оказала мощное влияние на платежеспособность граждан. По словам президента НАПКА, в первую очередь в группу риска попали заемщики, имеющие один или несколько необеспеченных кредитов. Таких клиентов на данный момент уже около 28 млн человек, что составляет около 40% от экономически активного населения, пояснил он.
В Первом коллекторском бюро ТАСС также рассказали, что россияне не спешат называть коронавирус первопричиной своих финансовых проблем.
«Основная причина неплатежей — снижение доходов или потеря работы, что явилось следствием введения ограничений на период пандемии коронавируса», — прокомментировал генеральный директор коллекторского агентства Павел Михмель, отметив, что в апреле рост неплатежей в организации по сравнению с мартом достиг 11%.
Принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, в свою очередь, опросило банки, чтобы подтвердить ухудшение платежной дисциплины российских заемщиков.
«На текущий момент большое количество клиентов действительно связывают нарушения по оплате кредитов с пандемией. В основном в качестве причин невозможности внести платеж по кредиту называют потерю работы или сокращение дохода», — сообщили изданию в Сбербанке.
О наплыве клиентов, занимающих деньги на неотложные нужды в связи с падением доходов, предупреждали микрофинансовые организации, о чем свидетельствуют результаты исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, подготовленного для «Газеты.Ru». По прогнозам экспертов, долги россиян будут только расти вместе с количеством банкротств.
«По разным оценкам еще 10-15 млн человек на время режима самоизоляции лишились заработной платы. Это касается тех, кто занят в сфере непродовольственной торговли, недвижимости, гостиничного хозяйства, общепита, туризма и других отраслях. К этим людям нужно прибавить еще 25-28 млн индивидуальных предпринимателей и самозанятых», — оценивал профессор кафедры Банковского дела университета «Синергия» Алексей Болонин.
По его прогнозам, из-за ограничений на фоне распространения нового вируса россияне будут все больше влезать в долги, поскольку оставшимся без работы людям просто неоткуда будет взять деньги на погашение займов.
«В малых городах и сельской местности у людей накоплений нет вообще», — отметил эксперт, добавив, что россияне будут продолжать обращаться в кредитные организации, однако кредитоспособность заемщиков при этом увеличиться никак не сможет.
По словам Болонина, на ухудшение ситуации также повлиял тот факт, что реально располагаемые доходы населения падают седьмой год подряд и сократились в 2020 году еще на 7% год к году.
Как пояснял директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов, следствием массовой безработицы станет увеличение числа банкротств:
«По мере увеличения числа безработных, которое в этом году может вырасти в 6 и более раз, а в цифрах может достигнуть 20-25 млн человек, становится вполне очевидным, что вырастет череда банкротств», — говорил Абрамов, отмечая, что это будет касаться не только владельцев бизнесов, но и наемных сотрудников, которые потеряли источник дохода и, как следствие, возможность погашать свои задолженности.
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Комментарии 2
Личный счет , Статьи , Прогноз эксперта , Григорий Березкин , Эльман Мехтиев , Павел Михмель , БКС Брокер , Сбербанк России , Газета.Ru , РБК
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