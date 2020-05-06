Платежеспособность заемщиков ухудшилась

Месяц режима самоизоляции в России ухудшил платёжеспособность заёмщиков. Около трети должников объясняют неплатежи отсутствием работы.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на крупные банки и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Агентство отмечает, что за апрель 2020 года доля должников, не платящих по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла на 10% по сравнению с апрелем 2019 года и составила 60%. Также за год увеличилась до 30% доля клиентов, неспособных платить из-за потери работы. В апреле прошлого года их было 18%. Падением доходов объясняют свою нынешнюю неплатёжеспособность 40% заёмщиков, год назад такую причину называло 30% россиян.

Эксперты отмечают, что нерабочие дни повлияли даже на платёжеспособность клиентов, ранее не допускавших просрочек.