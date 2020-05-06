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Неплательщики по кредитам в РФ ссылаются на потерю работы 

News.ru 6 мая 2020
Платежеспособность заемщиков ухудшилась
Фото: ТАСС
Месяц режима самоизоляции в России ухудшил платёжеспособность заёмщиков. Около трети должников объясняют неплатежи отсутствием работы.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на крупные банки и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Агентство отмечает, что за апрель 2020 года доля должников, не платящих по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла на 10% по сравнению с апрелем 2019 года и составила 60%. Также за год увеличилась до 30% доля клиентов, неспособных платить из-за потери работы. В апреле прошлого года их было 18%. Падением доходов объясняют свою нынешнюю неплатёжеспособность 40% заёмщиков, год назад такую причину называло 30% россиян.
Эксперты отмечают, что нерабочие дни повлияли даже на платёжеспособность клиентов, ранее не допускавших просрочек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что крупные российские банки приступили к снижению ставок по вкладам после их увеличения в марте и начале апреля. Ставки в последние дни снизили в том числе банк «Открытие» и Московский кредитный банк. В первом случае ставка по одному из годовых вкладов снизилась на 0,2 процентных пункта, до 5,65% годовых, во втором максимальные ставки по базовым вкладам снизились на 0,45–0,55 процентных пункта — до 5,75%.
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