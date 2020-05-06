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Сбербанк понизил ипотечные ставки 

РИА Новости 6 мая 2020
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Фото: РИА Новости
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2% годовых. Она доступна при приобретении квартиры у застройщика, который входит в список аккредитованных банком и участвующих в программе субсидирования. При обращении надо уточнять, участвует ли в акции интересующий клиента дом.
Минимальная ставка при покупке готового жилья — 8,1%. Такая ставка доступна зарплатным клиентам Сбербанка, участвующим в акциях "Молодая семья" и "Скидка 0,3% на ДомКлик".
В апреле президент Владимир Путин сообщил о запуске программы льготной ипотеки по ставке 6,5%. Принять участие в программе можно до 1 ноября. Минимальный взнос составит 20%, ставка не выше 6,5% сохранится на весь срок кредита.
Сумма ипотечного кредита в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области не должна превышать восьми миллионов рублей В других регионах лимит по объему кредитов — три миллиона рублей.
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Комментарии 5
Личный счет , Компании , Недвижимость , Ставки по ипотеке , Ипотека , Владимир Путин , Сбербанк России
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