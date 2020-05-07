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Россияне начали экономить на продуктах 

News.ru и ещё 1 22 часа назад
Россияне начали экономить на продуктах
Фото: News.ru
Россияне перешли на режим экономии с начала пандемии коронавируса. Упал спрос на дорогие продукты, увеличились продажи более дешёвых товаров.
На 20% вырос оборот продукции, которые торговые сети продают под собственными марками. Такие товары традиционно дешевле других аналогов, пишут «Известия».
Отделы готовой еды закрываются из-за снижения спроса, на 80% снизились объёмы салатов и прочей продукции. Наборы здорового питания тоже перестали пользоваться спросом: объём их продаж упал на 35-40% в апреле по сравнению с мартом.
Продажи свежих фруктов и овощей снизились на 60-65%. В основном, россияне скупают недорогие продукты. Это гречка, производство которой выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 45% по отношению к февралю текущего. Объёмы производства макарон увеличились на 20%.
В условиях сокращения доходов покупатели стараются выбирать самые дешёвые товары в одной и той же позиции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации по закупкам продуктов и питанию во время пандемии коронавирусной инфекции. В организации отметили, что излишние закупки на фоне паники могут привести к повышению цен, перееданию, а также к увеличению количества отходов.
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