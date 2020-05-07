Коронавирус сблизил россиян

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«Известия»: продажи презервативов в российских аптеках в I квартале выросли на четверть 

ТАСС и ещё 1 20 часов назад
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Фото: Кадр из фильма
Продажи презервативов по итогам первого квартала 2020 года выросли на четверть в денежном выражении. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на данные компании DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка.
Согласно этим данным, за январь — март 2020 года выручка аптек от продаж презервативов составила 1,9 млрд рублей, что на 24,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в натуральном выражении рост составил только 12,4%.
Такая разница показателей связана с ростом средней цены проданной пачки презервативов (в первом квартале 2020 года она составила 276 рублей, в 2019 году — 254 рубля), а также с предпочтительной покупкой больших упаковок.
Всплеск продаж аналитики зафиксировали в марте, когда в России стали вводить режим самоизоляции. В период с 9 по 15 марта выручка от продаж контрацептивов на 31,8% превысила прошлогоднюю, с 16 по 22 марта — на 62,6%, с 23 по 29 марта — на 28,5%, а с 30 марта по 5 апреля — на 29,3%. Затем продажи пошли на спад, и на неделе с 13 по 19 апреля только на 6,4% превысили показатели прошлого года.
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Личный счет , газета "Известия"
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