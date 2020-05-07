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Банк России предупредил об активизации нелегальных форекс-дилеров и кредиторов 

Прайм 15 часов назад
ЦБ предупредил о нелегальных форекс-дилерах
Фото: РИА Новости
Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров и кредиторов, которые предлагают свои услуги на фоне ограничительных мер по борьбе с пандемией и высокой волатильности финансовых рынков, следует из релиза регулятора.
"Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров, которые рекламируют в интернете свои услуги на фоне ограничительных мер по борьбе с пандемией и высокой волатильности финансовых рынков", — говорится в сообщении.
По данным регулятора, нередко эти компании зарегистрированы за рубежом и работают с иностранных интернет-площадок. Потребители, доверившие средства подобным форекс-дилерам, практически всегда теряют деньги, отмечает ЦБ.
"Активизировались также нелегальные кредиторы. Пользуясь тем, что у многих людей снизились доходы, мошенники обзванивают потенциальных "клиентов" и предлагают им "деньги в кредит без справок и поручительств"", — предупреждает регулятор.
В первом квартале текущего года Банк России выявил 369 организаций, которые нелегально предлагали услуги на финансовом рынке, в том числе 37 финансовых пирамид, 254 "черных" кредитора и 53 нелегальных форекс-дилера и других.
"Как и раньше, увеличилось количество сайтов и платформ, предлагающих заработок, основанный на операциях с криптовалютами и предоставлении всех видов услуг на рынке криптовалют", — отметил также ЦБ.
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Комментарии
Личный счет , Рынки , Центральный банк России
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