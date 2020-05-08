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В Трудовой кодекс внесут поправки, регулирующие удаленку 

Финмаркет и ещё 5 1 час назад
В Трудовой кодекс внесут поправки по удаленной работе
Фото: РИА Новости
С началом распространения коронавируса в стране многие россияне перешли на удаленный режим работы, и поэтому трудовое законодательство нуждается в доработке, заявил "Известиям" один из авторов поправок, первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
"Глава Трудового кодекса 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников" — продолжение 49-й главы "Регулирование труда надомников", которая была написана еще в советское время для бабушек, которые вяжут носки. Она не охватывает в полной мере новые нюансы этой сферы труда. В частности, одна из проблем — это ненормированность рабочего дня на удаленке", — считает парламентарий.
По его словам, многие работодатели сегодня считают, что удаленная работа — это привилегия для сотрудников, и они вправе давать им поручения в любое время дня и ночи. Однако дистанционный трудовой день, так же как и в офисе или на предприятии, не должен длиться более восьми часов.
"Поэтому в Трудовом кодексе также должны появиться определенные ограничения, которые не позволят задействовать работника в его личное время. А если подобное происходит, то это должно оплачиваться как сверхурочные. Кроме того, если сегодня Трудовой кодекс исполнять буквально, то работнику, чтобы подписать те или иные документы, обязательно нужно прибыть в офис и с ними ознакомиться. Однако это нивелирует само понятие об удаленной работе", — пояснил Андрей Исаев.
Обе поправки будут внесены на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию, уточнил он.
В Минтруде "Известиям" заявили, что допускают пересмотр законодательства в сфере удаленной работы.
"Сегодня организация рабочего дня, обеспечение необходимыми для трудовой деятельности техническими средствами и другие вопросы, связанные с удаленным режимом работы, решаются на уровне работника и работодателя. Но по мере распространения такой формы занятости, как удаленная работа, требуется и более четкое законодательное регулирование вопросов организации труда", — пояснили в пресс-службе ведомства.
В других фракциях Госдумы изданию заявили, что инициативу единороссов вполне можно поддержать. Поправки поддерживает и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
"Инициатива правильная, особенно сейчас, в условиях коронавируса, который показал всем, что эта сфера нуждается в дополнительном законодательном регулировании. Основное нарушение на удаленке — это когда человек работает круглые сутки. Ему постоянно звонят или пишут сообщения, на которые он должен отвечать руководителю", — заявил он "Известиям".
Президент "Опоры России" Александр Калинин заявил, что пока массовых нарушений прав трудящихся на удаленке он не заметил, но тоже поддержал бы эту инициативу.
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Комментарии
Личный счет , Александр Калинин , Михаил Шмаков , Андрей Исаев , Минтруд , Единая Россия , Госдума , газета "Известия"
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