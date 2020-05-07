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Почти половина россиян хотят работать удалённо 

News.ru и ещё 6 9 часов назад
Россияне высказали свое отношение к «удаленке»
Фото: РИА Новости
Государственная компания ВЦИОМ провела опрос россиян о домашних сервисах, появившихся из-за коронавируса. 42% респондентов высказались за возможность работы из дома для офисных сотрудников.
37% опрошенных поддержали онлайн-образование для взрослых людей, 30% — в высших учебных заведениях, 29% — в школах, говорится на сайте центра.
Больше всего опрошенных (52%) поддержали сохранение государственных услуг, предоставляемых через Интернет. Ровно половина россиян выступают за дальнейшее развитие волонтёрства, 33% — за расширение возможности смотреть спектакли и выставки в Сети.
Ранее NEWS.ru сообщал, что люди старшего поколения ответственно относятся к режиму самоизоляции. По данным геоаналитики сотовых операторов, 90% граждан старше 65 лет остаются дома с начала недели, около 5% выходили на улицу рядом со своим местом проживания.
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