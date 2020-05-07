Топ-менеджера Газпромбанка мошенник развел на крупную сумму 

Мошенник обманул топ-менеджера «Газпромбанка» Ольгу Бехтереву. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Бехтерева — директор управления финансового анализа и мониторинга в главном офисе «Газпромбанка». Некоторое время назад ей позвонил неизвестный человек, представился сотрудником службы безопасности той же кредитной организации и выманил данные ее банковской карты.

Бехтерева поняла, что была обманута мошенником, когда с карты стали пропадать деньги. На момент обращения женщины в правоохранительные органы преступники потратили почти полтора миллиона рублей.

«Почти миллион рублей мошенники потратили в магазине бытовой техники», — отмечает Life Shot.