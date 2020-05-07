Топ-менеджера Газпромбанка мошенник развел на крупную сумму 

Мошенник обманул топ-менеджера «Газпромбанка» Ольгу Бехтереву. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Бехтерева — директор управления финансового анализа и мониторинга в главном офисе «Газпромбанка». Некоторое время назад ей позвонил неизвестный человек, представился сотрудником службы безопасности той же кредитной организации и выманил данные ее банковской карты.
Бехтерева поняла, что была обманута мошенником, когда с карты стали пропадать деньги. На момент обращения женщины в правоохранительные органы преступники потратили почти полтора миллиона рублей.
«Почти миллион рублей мошенники потратили в магазине бытовой техники», — отмечает Life Shot.
В феврале, как сообщал «Рамблер», стало известно, что мошенник позвонил ведущему эксперту Центрального банка России Байре Долгановой, представился сотрудником отдела безопасности банка, в котором та хранит деньги, заявил о несанкционированном переводе средств с ее счета, якобы имевшем место, и убедил перевести на его счет 240 тысяч рублей.