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Топ-менеджера Газпромбанка мошенник развел на крупную сумму 

Артём Кульша 9 часов назад
Топ-менеджера Газпромбанка мошенник развел на крупную сумму
Фото: ТАСС
Мошенник обманул топ-менеджера «Газпромбанка» Ольгу Бехтереву. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Бехтерева — директор управления финансового анализа и мониторинга в главном офисе «Газпромбанка». Некоторое время назад ей позвонил неизвестный человек, представился сотрудником службы безопасности той же кредитной организации и выманил данные ее банковской карты.
Бехтерева поняла, что была обманута мошенником, когда с карты стали пропадать деньги. На момент обращения женщины в правоохранительные органы преступники потратили почти полтора миллиона рублей.
«Почти миллион рублей мошенники потратили в магазине бытовой техники», — отмечает Life Shot.
В феврале, как сообщал «Рамблер», стало известно, что мошенник позвонил ведущему эксперту Центрального банка России Байре Долгановой, представился сотрудником отдела безопасности банка, в котором та хранит деньги, заявил о несанкционированном переводе средств с ее счета, якобы имевшем место, и убедил перевести на его счет 240 тысяч рублей.
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Личный счет , Компании , Газпромбанк , МВД , Центральный банк России
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