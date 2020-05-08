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Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии 

РИА Новости 30 минут назад
Сотни абхазцев незаконно получили российские пенсии
Фото: ТАСС
Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии, заявила замначальника отдела по назначению, перерасчету и выплатам пенсий управления пенсионного фонда РФ №2 по Адлерскому району города Сочи Элисо Гургулия на встрече с премьер-министром Абхазии Александром Анквабом.
По данным отделения Пенсионного фонда России в Абхазии, незаконно получили средства ПФР свыше 600 человек. Общая сумма возмещения переплат, необходимая к возврату в бюджет фонда, свыше 15 миллионов рублей.
"Проблема возврата незаконно полученных сумм — одна из самых актуальных в деятельности пенсионного фонда РФ в Абхазии, которая требует тщательной проработки и постоянного контроля. ПФР может перечислять денежные средства по той или иной социальной выплате лицам, утратившим на нее право. К примеру, скончавшимся. Это в свою очередь влечет крупные суммы переплат, которые подлежат обязательному возмещению виновными лицами", — цитирует Гургулию пресс-служба кабмина.
По её словам, в пенсионном фонде РФ на сегодняшний день числится 30 719 человек, которые постоянно проживают в Абхазии и получают российскую пенсию. При этом некоторым получателям начисление российской пенсии приостановлено в связи с "непрохождением процедуры установления факта нахождения в живых".
"Таких пенсионеров на сегодня 904", — уточнила Гургулия.
Анкваб отметил, что необходимо предпринимать все меры по выявлению незаконно полученных сумм пенсий и других социальных выплат и возврату в бюджет ПФР.
"Такие суммы задолженностей могут влиять на утрату доверия между абхазской стороной и пенсионным фондом России", — сказал глава правительства.
Россия после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. Так, в частности, объем инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около 6 миллиардов рублей. В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год.
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Личный счет , Экономика , Александр Анкваб , Пенсионный фонд РФ
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