Бизнес нашел способ избежать массовых увольнений

Российский бизнес нашёл способ избежать массовых увольнений за счёт сокращения окладов и увеличения отпусков. Так, 35% работников не заметили существенных изменений в своей работе после объявления нерабочих дней.

Ещё 20% заявили, что им отменили премию либо сократили рабочие часы. Про вынужденный отпуск сообщили 38% работников. Под сокращение попали 22% россиян, ещё столько же боятся потерять работу, сообщает «Коммерсант».

Сокращается число вакансий, что уже вызывает конкуренцию между соискателями. Но численность последних тоже уменьшается. В апреле число опубликованных вакансий сократилось на 48%, число соискателей — на 33%. На 26% сократилось количество опубликованных резюме, на 30% выросла конкуренция между кандидатами на рабочие места.

Так, на одну новую вакансию приходится 2,89 резюме вместо 2,25 в феврале. Число уволенных на 1 марта составляет порядка 208 тыс. человек. Около 25% составляет количество безработных, вставших на биржу труда. Растёт доля обратившихся в службу занятости за счёт увеличения пособия. Туда обратились 500 тыс. человек, уволенных до 1 марта, но не вставших на учёт.