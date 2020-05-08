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Бизнес нашёл способ избежать массовых увольнений 

News.ru 24 минуты назад
Бизнес нашел способ избежать массовых увольнений
Фото: News.ru
Российский бизнес нашёл способ избежать массовых увольнений за счёт сокращения окладов и увеличения отпусков. Так, 35% работников не заметили существенных изменений в своей работе после объявления нерабочих дней.
Ещё 20% заявили, что им отменили премию либо сократили рабочие часы. Про вынужденный отпуск сообщили 38% работников. Под сокращение попали 22% россиян, ещё столько же боятся потерять работу, сообщает «Коммерсант».
Сокращается число вакансий, что уже вызывает конкуренцию между соискателями. Но численность последних тоже уменьшается. В апреле число опубликованных вакансий сократилось на 48%, число соискателей — на 33%. На 26% сократилось количество опубликованных резюме, на 30% выросла конкуренция между кандидатами на рабочие места.
Так, на одну новую вакансию приходится 2,89 резюме вместо 2,25 в феврале. Число уволенных на 1 марта составляет порядка 208 тыс. человек. Около 25% составляет количество безработных, вставших на биржу труда. Растёт доля обратившихся в службу занятости за счёт увеличения пособия. Туда обратились 500 тыс. человек, уволенных до 1 марта, но не вставших на учёт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продление режима ограничений в России спровоцирует волну безработицы и приведёт к массовому сокращению зарплат. Об этом заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Экономика , Александр Сафонов , Финансовый университет
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