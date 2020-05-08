Банки отказались следовать совету ЦБ по открытию счетов

С 6 апреля по 1 июля новые клиенты крупнейших банков России могут открыть счета, для социально значимых платежей. Такую услугу разрешил проводить Центробанк и пообещал не наказывать банки за то, что они вынуждены будут нарушить антиотмывочное законодательство, которое напрямую запрещает открывать счета без личного присутствия физических лиц.

ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, В call-центрах Сбербанка Райффайзенбанка , МКБ, «Юникредит» и Росбанка объяснили, что новый клиент может открыть счет лишь в отделении банка. Кроме того, услугу можно заказать онлайн, а позже ее доставит курьер и клиент сможет провести идентификацию. Известно, что у «Открытия» нет такой услуги. Сбербанк и Райффайзенбанк не заметили существенного интереса клиентов к открытию счетов.

В Банке России надеются, что банки начнут пользоваться этой услугой, если на неё появится большой спрос со стороны клиентов. По информации председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, банки не рискуют нарушением антиотмывочного законодательства, потому как применяемые против нарушений меры могут стать серьезными. Банки могут оштрафовать до 1 млн рублей и ограничить отдельные операции.

По словам старшего партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Валерия Зинченко, регулятор акцентировал внимание на том, что банки могут столкнуться с наказаниями, если откроют счета, основываясь недостоверными сведениями, несмотря на послабления.

«Дистанционная же идентификация однозначно несет риски предоставления клиентами недостоверной информации, а ЦБ так и не указал, какие именно способы дистанционной передачи данных будут считаться безопасными», — подчеркнул юрист.

В настоящее время проблема с невозможностью удаленно открыть счет не совсем актуальна, подчеркивает Достов. Если ограничительные меры продлят еще на несколько месяцев, тогда банки будут вынужденно внедрять дистанционную идентификацию, сообщает РБК.