Подсчитана требуемая россиянам сумма на маски

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Назван требуемый уровень расходов москвичей на маски 

Lenta.ru 43 минуты назад
Жители Москвы и Подмосковья, которые продолжают ходить на работу, посещать магазины и передвигаться в общественном транспорте, в месяц потратят на индивидуальные средства защиты порядка двух тысяч рублей, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Использование масок и перчаток в Москве в общественных местах станет обязательным с 12 мая, в области такое требование также введено. Уровень расходов назван, исходя из требований к их использованию, которые сформулировал Роспотребнадзор.
Любую маску следует менять спустя два-три часа после начала использования, причем одноразовые надевать повторно нельзя — это повышает возможность заражения. Многоразовые допускают новое использование после стирки и термической обработки.
Штраф за нахождение в московском общественном транспорте без маски составит 5 тысяч рублей, в других общественных местах — 4 тысячи. При этом способов определить состояние маски со стороны нет, поэтому власти надеются на сознательность граждан, которые будут покупать на свои деньги и менять средства защиты с необходимой частотой.
В зависимости от места покупки одна одноразовая маска обойдется от 30 рублей за большой комплект в торговых сетях. В аптеках по России в целом, по данным DSM Group, их стоимость почти в два раза выше — 57,7 рублей, хотя работающие в столице аптечные сети говорят о ценах от 32 до 43 рублей за маску. Цена многоразовых масок выше, чем самых дешевых одноразовых, в 5-10 раз. Стоимость пары перчаток начинается от трех рублей при покупке большого комплекта.
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Комментарии 31
Личный счет , Видео , Григорий Березкин , Роспотребнадзор
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