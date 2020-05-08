Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.10
82.00
80.20
Прогноз
12.05 – 19.05
$
73.50
79.75
Индексы и котировки Brent
30.30
+0.10 Золото
1719.25
+0.13 РТС
1117.81
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
08.05
1.0837
+0.0060
23.04
1.0778
05.05
27.04
13.04

В Москве работники поликлиник получат доплаты за работу с пациентами с коронавирусом 

ТАСС 2 часа назад
Собянин назначил доплаты московским медикам
Фото: РИА Новости
Специальные выплаты до 70 тыс. рублей получат врачи, фельдшеры, медицинские сестры, младший персонал столичных поликлиник, скорой помощи и лабораторий за работу с пациентами с коронавирусом. Постановление об этом подписал в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.
"Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, младший медицинский персонал городских поликлиник, скорой помощи и лабораторий, непосредственно оказывающие медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом Covid-19 или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также проводящие исследования биологических материалов, будут получать дополнительное материальное поощрение", — говорится в постановлении.
Видео дня. Как пандемия меняет статьи расходов москвичей
ТАСС: последние новости
Посол Антонов призвал власти США освободить находящихся в американских тюрьмах россиян Посол Антонов призвал власти США освободить находящихся в американских тюрьмах россиян В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению Эксперт указал на рост доли должников по кредитам, имеющих финансовые проблемы Эксперт указал на рост доли должников по кредитам, имеющих финансовые проблемы
Личный счет , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотни абхазцев незаконно получили российские пенсии
Сотни абхазцев незаконно получили российские пенсии
Россияне кинулись скупать жилье на «острове любви»
Россияне кинулись скупать жилье на «острове любви»
Трубоукладчик «Северного потока-2» пошел обратно
Трубоукладчик «Северного потока-2» пошел обратно
В Госдуме предложили решение проблемы с зарплатами
В Госдуме предложили решение проблемы с зарплатами
В Кремле заговорили о пособиях всем россиянам
В Кремле заговорили о пособиях всем россиянам
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
00:24
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
Экономика
Подсчитана требуемая россиянам сумма на маски
00:55
Подсчитана требуемая россиянам сумма на маски
Личный счет
Китай готовит обвал доллара
00:48
Китай готовит обвал доллара
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение