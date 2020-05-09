Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.79
82.00
79.99
Прогноз
12.05 – 19.05
$
74.85
80.83
Индексы и котировки Brent
30.86
+0.03 Золото
1700.60
+0.00 РТС
1136.34
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
08.05
1.0839
+0.0017
24.04
1.0823
05.05
27.04
13.04

Чем опасно досрочное погашение кредита​ 

Майк Габриелян и ещё 12 2 часа назад
Досрочное погашение кредита не имеет смысла для физических лиц и опасно для юридических. Такую точку зрения изложил Алексей Петропольский, гендиректор одной из юридических компаний, сообщает «Прайм».
На россиян повесили чужие кредиты
Эксперт отметил бессмысленность досрочного погашения в случае ипотеки. Она связана с тем, что в России сначала гасятся только проценты по кредиту.
«Допустим, вы взяли ипотеку на 10 лет. Первые 5 лет вы платите банку, а вторые 5 лет вы платите за квартиру, поэтому гасить досрочно платеж во вторую половину срока не имеет никакого смысла», — сказал Петропольский.
По его словам, ипотека на втором этапе превращается в своеобразную рассрочку. Поэтому выплата кредитов досрочно не имеет экономического смысла.
Если же речь идет о юридическом лице, то досрочное погашение может быть опасным. Петропольский указал на риски закрытия лизинговых кредитов, поскольку в таких кредитных договорах часто предусмотрены штрафные санкции за досрочное погашение.
Если компания опасается коронавирусного кризиса, то лучше «размазать» деньги на больший срок. Так проще будет выжить, чем бежать в банк и закрывать все долги.
Ранее «Рамблер» сообщал, что социологи выяснили: почти у половины российских семей есть невыплаченные кредиты.
Комментарии 87
Личный счет , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У кого вырастут зарплаты после самоизоляции
У кого вырастут зарплаты после самоизоляции
Малые предприятия в Грозном заработают со следующей недели
Малые предприятия в Грозном заработают со следующей недели
Чем рубль лучше других сырьевых валют
Чем рубль лучше других сырьевых валют
Становление COVID-индустрии
Становление COVID-индустрии
Рубль перешёл в контрнаступление
Рубль перешёл в контрнаступление
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
У кого вырастут зарплаты после самоизоляции
01:10
У кого вырастут зарплаты после самоизоляции
Личный счет Другое
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
00:24
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение