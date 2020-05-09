Чем опасно досрочное погашение кредита​ 

Досрочное погашение кредита не имеет смысла для физических лиц и опасно для юридических. Такую точку зрения изложил Алексей Петропольский, гендиректор одной из юридических компаний, сообщает «Прайм».

Эксперт отметил бессмысленность досрочного погашения в случае ипотеки. Она связана с тем, что в России сначала гасятся только проценты по кредиту.

«Допустим, вы взяли ипотеку на 10 лет. Первые 5 лет вы платите банку, а вторые 5 лет вы платите за квартиру, поэтому гасить досрочно платеж во вторую половину срока не имеет никакого смысла», — сказал Петропольский.

По его словам, ипотека на втором этапе превращается в своеобразную рассрочку. Поэтому выплата кредитов досрочно не имеет экономического смысла.

Если же речь идет о юридическом лице, то досрочное погашение может быть опасным. Петропольский указал на риски закрытия лизинговых кредитов, поскольку в таких кредитных договорах часто предусмотрены штрафные санкции за досрочное погашение.

Если компания опасается коронавирусного кризиса, то лучше «размазать» деньги на больший срок. Так проще будет выжить, чем бежать в банк и закрывать все долги.