У кого вырастут зарплаты после самоизоляции 

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В Российской экономической академии (РЭУ) им Плеханова рассказали, у кого вырастут зарплаты после отмены режима самоизоляции.

Доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ Людмила Иванова-Швец заявила, что после пандемии COVID-19 рынок труда уже не станет прежним, передает «Прайм».

По словам эксперта, сейчас, например, вырос спрос на фармацевтов, специалистов по доставке.

Но чем ближе конец пандемии, тем больше будет сокращаться востребованность таких специалистов. Поэтому им нельзя рассчитывать на серьезную прибавку к зарплате в будущем.

Сферу образования и онлайн-развлечений ждут серьезные изменения. Поэтому там рост заработных плат вполне возможен.

Реальный рост заработных плат можно будет наблюдать в энергетике, связи, медицине, у компаний-монополистов.

Прогнозируется рост в IT-сфере, поскольку многие компании перешли на удаленку.

Аграрный сектор останется без изменений, либо там возможен незначительный рост зарплат.

Не предвидится увеличения зарплат в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе, у перевозчиков. Финансовых возможностей у этих копаний не будет еще долгое время.

«В выигрыше останутся те компании и работники, которые готовы быстро меняться, принимать нестандартные решения и не бояться нового», — подытожила Иванова-Швец.