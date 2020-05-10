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В России вдвое выросли продажи спорттоваров из-за коронавируса 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
В России взлетели продажи спорттоваров
Фото: РИА Новости
Продажи спорттоваров в России с января на фоне режима самоизоляции выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
"Средний чек покупки спорттоваров составил 4929 рублей, что на 74% выше, чем в прошлом году. Объем продаж вырос на 133%, число покупок увеличилось на 34%", — подсчитали специалисты.
По данным оператора, в исследовании были проанализированы данные более чем с 900 тыс. касс по всей России.
В это же время, объем продаж электроники в России сократился на 2%, а число покупок уменьшилось на 28%.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Комментарии
Личный счет , ВОЗ , РИА Новости
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