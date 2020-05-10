В России взлетели продажи спорттоваров

Продажи спорттоваров в России с января на фоне режима самоизоляции выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

"Средний чек покупки спорттоваров составил 4929 рублей, что на 74% выше, чем в прошлом году. Объем продаж вырос на 133%, число покупок увеличилось на 34%", — подсчитали специалисты.

По данным оператора, в исследовании были проанализированы данные более чем с 900 тыс. касс по всей России.

В это же время, объем продаж электроники в России сократился на 2%, а число покупок уменьшилось на 28%.