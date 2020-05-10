Названы способы снижения кредитной нагрузки

Эльвира Набиуллина. Финансовое положение граждан пошатнулось из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. В частности, многие столкнулись с невозможностью полноценно обслуживать кредиты. С конца апреля российские заемщики подали банкам около 400 тысяч заявок на реструктуризацию своих долгов, всего — около 1,4 миллиона, заявила глава Банка России

О лучших вариантах снижения кредитной нагрузки "РГ" рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант по финансовой грамотности проекта вашифинансы.рф Наталья Колбасина.

1. Реструктуризация

Это изменение условий кредитного договора. При потере возможности выплачивать кредит не затягивайте и сразу сообщите о сложившейся ситуации в банк. Попробуйте договориться о реструктуризации долга. Но помните, что реструктуризация — крайняя мера. Прибегать к ней стоит в особо тяжелых случаях.

Банк может одобрить реструктуризацию в виде платежных каникул: в течение согласованного банком периода заемщик не вносит платежи по кредиту, либо вносит только проценты по долгу. Еще один вариант — пролонгация, то есть изменение срока кредита: ежемесячный платеж уменьшается, но срок кредита увеличивается.

Также банк может изменить валюту платежа, отказаться от взимания неустоек и штрафов, а также дать заемщику другие, уже индивидуальные условия.

Реструктурировать кредит можно только в том банке, где вы его оформили. Банк оставляет за собой полное право в принятии как положительного, так и отрицательного решения.

Реструктуризация не всегда выгодна заемщику. Например, банк может предложить увеличить срок кредита, сохранив при этом процентную ставку. Для заемщика это всегда переплата по кредиту в будущем.

2. Рефинансирование

Это заключение нового кредитного договора для полного или частичного погашения уже существующей задолженности. Рефинансирование долга дает возможность получить новый кредит на более выгодных условиях. При этом можно поменять сумму ежемесячного платежа, срок кредита, процентную ставку.

Если кредитов несколько, можно сделать их консолидацию. Консолидация долга — разновидность рефинансирования. Это объединение нескольких дорогих кредитов в один с меньшей процентной ставкой. Сумма платежей по кредиту снижается, а управлять одним кредитом легче, чем тремя или пятью.

Перед заключением нового кредитного договора при рефинансировании нужно обратить внимание на то, сколько вы сейчас платите по кредиту и сколько еще осталось платить, а также сколько вы платите за страховку по текущему кредиту. Сравните с тем, сколько будет нужно платить по новому кредиту с учетом страховки и дополнительных расходов на оформление.

Перекредитование выгодно, если разница между процентными ставками по ипотеке начинается от 1%, по потребительскому кредиту — от 3%. Возникающие сопутствующие расходы при рефинансировании не съедают выгоду, получаемую от разницы в процентных ставках по текущему и новому кредиту.

3. Ипотечные каникулы

Порядок и условия предоставления ипотечных каникул определены федеральным законодательством. Право на них у россиян появилось с июля 2019 года. Каникулы может получить заемщик, попавший в трудное материальное положение. Это увольнение и регистрация в качестве безработного, признание заемщика инвалидом I или II группы, временная нетрудоспособность заемщика сроком более двух месяцев подряд. Ипотечное жилье должно быть единственным, максимальная сумма кредита — 15 млн рублей, срок действия каникул — шесть месяцев.

Виды каникул: погашение процентов (гасятся только проценты, тело кредита разбивается на последующие платежи); разбивка платежей (вносится только часть ежемесячного платежа — заемщик частично платит по процентам, частично по телу кредита, а невыплаченный остаток за льготный период перераспределяется по последующим платежам); полная отсрочка (в течение льготного срока по кредиту ничего не платится, но общий срок ипотеки продлевается на период отсрочки, а после полного внесения плановых платежей заемщик должен погасить долг, который накопился за время каникул); увеличение срока ипотеки (продлевается срок действия ипотечного кредита).

Кроме того, в связи с распространением коронавируса можно получить отсрочку по ежемесячным платежам по ипотеке. Это частный случай кредитных каникул, описанных в пункте 4.

Срок подачи заявки в банк — с 3 апреля по 30 сентября 2020 года. Условие — доход заемщика снизился на 30% и более за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

Кроме того, ипотека должна быть оформлена до 3 апреля 2020 года, а максимальная сумма ипотечного кредита ограничена максимум 2 млн рублей в большинстве регионов, 3 млн рублей — в Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе, Московской области, 4,5 млн рублей — в Москве. Заемщик на момент подачи заявки не должен находиться на ипотечных каникулах 2019 года.

Отсрочка платежей в рамках ипотечных каникул из-за коронавируса для заемщиков не бесплатна. В период таких ипотечных каникул банк будет начислять процентов по ипотеке согласно договору. Проценты придется погасить после окончания льготного периода. Пени и штрафы за просрочку во время льготного периода взиматься не будут.

Главный недостаток новой программы — ограничение по суммам кредита.

4. Кредитные каникулы

Доступны для граждан и предпринимателей с 3 апреля, если они пострадали от снижения доходов из-за пандемии коронавируса.

Для их оформления установлены потолки по различным видам кредитов. Для потребительских кредитов (займов) физических лиц — 250 тысяч рублей, для потребительских кредитов (займов) ИП — 300 тысяч рублей, по кредитным картам — 100 тысяч рублей, по автокредитам — 600 тысяч рублей.

Доход заемщика должен снизиться на 30% и более за месяц, предшествующий месяцу обращения, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, а кредитный договор должен быть заключен до 3 апреля 2020 года. Срок действия кредитных каникул — до полугода, прекратить их действие можно в любой момент, уведомив банк о своем решении. Оформить кредитные каникулы можно до 30 сентября 2020 года.

Важно помнить, что это отсрочка всех платежей максимум на полгода, а не прощение долга. В период кредитных каникул банк не начисляет штрафы и пени и не требует досрочного погашения кредита.

Проценты по кредиту за этот период начисляются. Но по потребительским кредитам и кредитным картам устанавливается льготная ставка в размере 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита (займа), которую рассчитывает Банк России и которая актуальна на дату подачи заемщиком в банк требования об отсрочке платежей.

"Вирусные" кредитные каникулы не волшебная палочка, а дополнительная возможность продержаться в период пандемии и кризиса. Не все заемщики смогут ими воспользоваться из-за ограничений по сумме кредита и отсутствия возможности официально подтвердить снижение дохода на 30%.

Если у вас совсем плачевная ситуация — не тяните и подавайте на реструктуризацию.

5. Досрочное погашение

Если ни один из вышеперечисленных способов не подошел, попробуйте применить одну из стратегий досрочного погашения кредитов.

Первая называется "лавина". Нужно выбрать самый дорогой кредит (с максимальной процентной ставкой) и все средства бросить на его погашение. Задача — погасить его как можно быстрее, так как он самый дорогой и съедает больше всего ваших денег в виде процентов. "Лавина" приводит к наиболее быстрому закрытию всех кредитов и минимизирует суммы по имеющимся долгам. Подходит людям, которые смогут придерживаться строгой финансовой дисциплины.

Вторая стратегия называется "снежный ком". Ее суть — как можно быстрее закрыть самый маленький кредит. На процентную ставку при этом смотреть не нужно. По всем остальным кредитам совершаются только минимальные платежи (согласованная с банком схема). После закрытия самого маленького кредита снова выбирается следующий по размеру задолженности, и все усилия по погашению сосредотачиваются на нем. Недостаток — суммарная переплата будет выше, чем при "лавине".

Что делать, если денег нет совсем?

Если сумма долга превышает 500 тысяч рублей и денег нет совсем, можно объявить себя банкротом. Заемщик может инициировать такую процедуру, если знает, что не сможет выполнить свои обязательства в срок независимо от их суммы, а также соответствует признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества: сумма просроченных платежей превысила 10% всех долгов, имущество стоит меньше суммы долгов и т.д.

Более того, заемщик обязан инициировать процедуру, если сумма обязательств перед всеми кредиторами превышает 500 тысяч рублей, платежи по обязательствам просрочены на 90 дней и более, задержки платежей может еще не быть, но гражданин знает, что погашение долга одному или нескольким кредиторам приведет к невозможности погашения обязательств.

Если человек подает на банкротство по собственной инициативе, принципиальной является не сумма долга, а невозможность этот долг погасить. Но эту невозможность придется доказать в суде.

Также придется оплатить госпошлину (300 рублей), судебные издержки, публикации о банкротстве, почтовые расходы (минимум 10-20 тысяч рублей), работу финансового управляющего (25 тысяч рублей за одну проведенную процедуру + 7% от суммы, подлежащей уплате кредиторам в случае реструктуризации или от суммы, полученной в ходе реализации имущества должника). При этом введение процедур банкротства не дает гарантий, что оставшиеся после реализации имущества долги будут списаны.

Объявление себя банкротом — серьезнейший шаг, все плюсы и минусы которого необходимо тщательно взвесить.

Его плюсы: перестанет расти долг; прекратится начисление процентов, штрафов и пени по просроченным кредитам и займам; прекратятся звонки и визиты коллекторов и кредиторов.

Его минусы: после завершения банкротства гражданин в течение трех лет не может участвовать в управлении организациями; если до банкротства он был ИП, то в течение пяти лет не сможет заниматься предпринимательской деятельностью; в течение пяти лет нужно указывать на факт своего банкротства при обращении за кредитами и также пять лет нельзя будет подать на банкротство повторно.