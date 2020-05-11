Заемщики массово жалуются на отказ банков в кредитных каникулах. В финансовых организациях советуют им продавать ненужные вещи, занимать деньги у знакомых или в период самоизоляции выдвигают условия, которые невозможно выполнить.

Работник одной из российских авиакомпаний Максим Попов пожаловался «Московскому комсомольцу», что крупный российский банк, где он 7 лет назад взял ипотеку, не торопится предоставить ему кредитные каникулы, хотя он остался без работы. Мужчине прислали огромный перечеть документов, которые он должен собрать в условиях, когда многие организации закрыты. В частности, с заемщика требуют выписку из ЕГРН на себя и справку 2НДФЛ из бухгалтерии.

«Ни бухгалтерия, ни офисы МФЦ, где можно заказать выписку из Росреестра, разумеется, сейчас не работают, однако для банка это не аргумент», — поделился проблемой заемщик.

Он рассказал, что менеджеры банка советуют ему найти «богатых знакомых, которые могут одолжить деньги» или «продать что-нибудь ненужное» и найти денег на платеж.

Предприниматель, бизнес которого пострадал во время самоизоляции, сообщил газете, что банкиры, на просьбу предоставить отсрочку по кредиту, заявили, что «не видят причин давать каникулы». исключение в банке готовы сделать лишь в том случае, если предприниматель принесет справку о том, что «болел коронавирусом». Справки такой у бизнесмена на данный момент нет, так как вирусом он не заражался и соблюдает режим самоизоляции.

Представитель портала Banki.ru Евгения Огурцова сообщила, что закону банк должен рассмотреть заявление на кредитные каникулы в течение пяти дней. Если в течение десяти дней заемщик не получит никакого ответа на свое требование, льготный период считается установленным со дня направления заявления. Однако для предоставления каникул имеются весьма жесткие условия: взять отсрочку на шесть месяцев можно только по кредиту, не превышающему 4,5 млн рублей в Москве, и 2 млн в большинстве регионов страны.

Снижение дохода за предыдущий месяц у заемщика должно быть на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. Нужно будет не только доказать факт снижения дохода, но и предоставить больничный или свидетельство о рождении ребенка, выписку из Росреестра, подтверждающую, что ипотека оформлена на единственное жилье. Получить отсрочку, как указывает специалист, также можно при потере работы, утрате трудоспособности на два месяца подряд и больше, но в банк придется отправить все подтверждающие документы.

Верховный суд РФ ранее выступил с предложением наделить россиян правом получать кредитные каникулы дважды, пишет агентство Nation News.