На выплаты на детей до 3 лет перечислены 19 млрд рублей 

Антон Котяков. Выплаты на детей до трех лет перечислены для семей с 2,2 миллиона детей на общую сумму 19 миллиардов рублей, заявил глава Минтруда

На заседании правительства он напомнил, что с 17 апреля выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь на каждого ребенка до трех лет могли получить только семьи, имеющие право на маткапитал. Сейчас это ограничение снято.