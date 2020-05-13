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На выплаты на детей до 3 лет перечислены 19 млрд рублей 

Прайм и ещё 23 2 часа назад
На выплаты на детей до 3 лет перечислены 19 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Выплаты на детей до трех лет перечислены для семей с 2,2 миллиона детей на общую сумму 19 миллиардов рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
На заседании правительства он напомнил, что с 17 апреля выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь на каждого ребенка до трех лет могли получить только семьи, имеющие право на маткапитал. Сейчас это ограничение снято.
"На данный момент средства уже перечислены семьям, в составе которых более 2,2 миллиона детей. Общая сумма уже кассового расхода составила 19 миллиардов рублей", — сказал Котяков.
Видео дня. Правительство утвердило дополнительные выплаты детям
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Личный счет , Недвижимость , Антон Котяков , Минтруд
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