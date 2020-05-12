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Минстрой РФ предложил уменьшить допустимые расходы на оплату ЖКХ 

Daily Storm и ещё 3 1 час назад
Россиянам хотят предоставить льготы по ЖКХ
Фото: ТАСС
Минстрой РФ предложил снизить максимальную долю расходов семьи на оплату ЖКХ до 15% по всей стране. Сейчас этот показатель в более чем половине регионов составляет 22%. По оценкам экспертов, приведение порога в соответствие с федеральным позволит получить субсидии на оплату ЖКУ более чем миллиону семей. В Госдуме инициативу поддержали, отметив, что она поможет малообеспеченным семьям оплачивать свои коммунальные платежи.
«Минстрой предлагает рекомендовать субъектам РФ установить региональный стандарт, не превышающий федеральный», — приводят «Известия» слова представителя Минстроя.
Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ поддержал инициативу — депутаты сами неоднократно предлагали принять такую меру. «В России немало людей, которые находятся в тяжелом финансовом положении, при этом многие из них на грани этого порога. К примеру, расходы на ЖКУ в совокупном доходе семьи составляет 21%, и им не хватает до получения льготы совсем чуть-чуть», — пояснила изданию глава комитета Галина Хованская.
Заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький отметил, что право на субсидии при таком изменении получат более миллиона российских семей. По подсчетам профильного комитета Госдумы, на выплату новых льгот понадобится еще порядка 30 миллиардов рублей в год, при предыдущих расходах около 71 миллиарда рублей на 3 миллиона семей.
Сейчас максимальная доля расходов на ЖКХ в бюджете семьи по закону составляет 22% в 58 субъектах РФ, от 15% до 21% — в 24 субъектах, ниже 15% — только в трех, включая Москву и Санкт-Петербург.
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Комментарии 49
Личный счет , Галина Хованская , Госдума , Минстрой , газета "Известия"
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