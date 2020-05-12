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Более 500 тысяч заявок на получение детских пособий поступило на портал Госуслуг 

Вечерняя Москва и ещё 16 4 часа назад
Россияне массово ринулись оформлять заявки на помощь
Фото: Вечерняя Москва
Свыше 500 тысяч заявок на получение единовременных пособий на детей поступило на портал госуслуг. Такие данные представили в пресс-службе Минкомсвязи России.
— С момента запуска форм на портале уже подано более 500 тысяч заявок на детей от 3 до 16 лет и более 110 тысяч заявок на выплаты детям до 3 лет, — приводит слова заместителя министра Олега Качанова РИА Новости.
Начался прием заявок для выплат на детей
Напомним, во время совещания в понедельник, 11 мая, Путин обговорил ситуацию с поддержкой семей с детьми. В частности, дополнительную поддержку от государства получат 27 миллионов российских детей — от младенцев до школьников.
Кроме того, он сообщил, что каждая семья в стране с детьми в возрасте от 3 до 15 лет сможет получить дополнительные выплаты на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей. Для получения данной помощи нужно будет обратиться с заявлением в отделение пенсионного портала или подать его удаленно через портал госуслуг. Также глава государства предложил повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком в два раза — с 3375 рублей до 6751 рубля.
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Комментарии 7
Личный счет , Другое , Минкомсвязи РФ , РИА Новости
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