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Треть самоизолированных россиян стала экономить на питании 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Cамоизолированные россияне стали экономить на еде
Фото: РИА Новости
Треть жителей России сократили свои расходы на питание в режиме самоизоляции. Об этом говорится в исследовании «Работа.ру» и сервиса доставки продуктов «Самокат».
В ходе опроса 35% граждан заявили, что они стали меньше тратить на продукты, 27% — не заметили изменений в расходах на еду, а 38% — увеличили траты на питание. Из тех, кто экономит на продуктах питания, 42% россиян рассказали, что урезали свои расходы почти на половину, 27% — на четверть, а 8% — отмечают незначительную разницу.
При этом большинство россиян (72%) заявили, что на самоизоляции стали чаще готовить еду дома. Более того, 64% опрошенных после окончания пандемии собираются брать с собой на работу еду из дома, пишет РБК.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, россияне в магазинах скупают дешевые продукты. Готовая еда в спросе упала почти на 80%.
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