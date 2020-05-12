Cамоизолированные россияне стали экономить на еде

Треть жителей России сократили свои расходы на питание в режиме самоизоляции. Об этом говорится в исследовании «Работа.ру» и сервиса доставки продуктов «Самокат».

В ходе опроса 35% граждан заявили, что они стали меньше тратить на продукты, 27% — не заметили изменений в расходах на еду, а 38% — увеличили траты на питание. Из тех, кто экономит на продуктах питания, 42% россиян рассказали, что урезали свои расходы почти на половину, 27% — на четверть, а 8% — отмечают незначительную разницу.

При этом большинство россиян (72%) заявили, что на самоизоляции стали чаще готовить еду дома. Более того, 64% опрошенных после окончания пандемии собираются брать с собой на работу еду из дома, пишет РБК.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, россияне в магазинах скупают дешевые продукты. Готовая еда в спросе упала почти на 80%.