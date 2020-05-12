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Кабмин утвердил дополнительные выплаты для семей с детьми 

Национальная Служба Новостей 5 часов назад
Кабмин утвердил допвыплаты для семей с детьми
Фото: ТАСС
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. Как сообщается на сайте кабинета министров, получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка можно будет с 1 июня. Для это необходимо будет подать соответствующее заявление через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или лично обратиться в территориальное отделение по месту жительства, подчеркивает RT.
Заявление рассматривается в течение 5 дней, выплаты осуществляются в срок не более 3 дней, пишет Газета.ру.
Накануне НСН сообщала, что Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми — о них глава государства рассказал во время обращения к нации. Оно было посвящено мерам борьбы с распространением коронавирусной инфекции на территории России, а также способам поддержи житлей страны и экономики в условиях пандемии.
Так, по 5 тысяч рублей в месяц смогут получить за апрель, май и июнь все семьи на ребёнка до 3 лет. Нуждающиеся семьи с доходом ниже прожиточного минимума на одного члена смогут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет включительно. Кроме того, в 2 раза увеличивается пособие по уходу за ребёнком — с 3 375 рублей до 6 751 рубля.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Правительство РФ , Газета.Ru
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