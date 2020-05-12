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Сбербанк сделает скидку за электронную регистрацию покупки квартиры 

Российская Газета и ещё 10 1 час назад
Сбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной сделке
Фото: РИА Новости
Сбербанк снижает ставку по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде. При использовании сервиса "Электронная регистрация" скидка составит 0,3 процентных пункта. Акция продлится по 30 июня нынешнего года. Максимальный дисконт при использовании сервисов ДомКлик от Сбербанка составит 0,6 п.п., сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Сервис "Электронная регистрация" позволяет отправить документы на госрегистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра, в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru. Сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без посещения офиса банка.
"Спрос на эту услугу с начала всеобщей самоизоляции вырос на 50% по ипотечным сделкам и в 6 раз по сделкам с недвижимостью без ипотеки", — отмечает директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев.
Акция распространяется и на льготные программы господдержки — ставка для семей с детьми — 4,7% годовых, ставка по программе "Господдержка 2020" — 6,1% годовых.
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Личный счет , Компании , Недвижимость , Сбербанк России , Росреестр
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