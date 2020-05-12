Россияне захотели больше денег

Россияне на фоне обвала фондового рынка начали активно интересоваться инвестициям. Об этом со ссылкой на результаты исследования « Сбербанк Управление Активами» сообщает «Лента.ру».

«Рамблер» писал, что ранее из-за эпидемии коронавируса баланс купли-продажи нефти на мировом рынке был выведен из равновесия. В начале марта после неудачных переговоров России с ОПЕК по поводу ограничений на добычу нефти, цены за баррель рухнули. Это спровоцировало панику на мировых рынках, резкое падение курса рубля и обвал котировок ценных бумаг.

Согласно исследованию, в апреле от 7 до 10% россиян, проживающих в крупных и средних городах, стали проявлять интерес к инвестициям. При этом годом ранее эта цифра составляла всего 4%.

Среди причин роста интереса к фондовому рынку исследователи отмечают желание россиян получить дополнительный доход и самостоятельно управлять накоплениями, а также желание воспользоваться снижением стоимости ценных бумаг. При этом около 60% потенциальных инвесторов интересуются вложениями в ценные бумаги российских компаний, а 20% — вложениями в золото.

Жители России стали также откладывать больше денег. В апреле 2020 года доля тех, кто старается регулярно откладывать часть дохода, составила 35%, что на 8%, чем летом 2019 года, отмечается в документе.