Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.63
82.00
79.75
Прогноз
18.05 – 25.05
$
73.00
78.62
Индексы и котировки Brent
30.05
+0.13 Золото
1703.39
–0.01 РТС
1131.79
+0.39
Динамика валют
EUR / USD
12.05
1.0839
+0.0009
27.04
1.0830
08.05
30.04
16.04

Россияне нашли способ разбогатеть 

Алиса Селезнёва и ещё 1 2 часа назад
Россияне захотели больше денег
Фото: ТАСС
Россияне на фоне обвала фондового рынка начали активно интересоваться инвестициям. Об этом со ссылкой на результаты исследования «Сбербанк Управление Активами» сообщает «Лента.ру».
«Рамблер» писал, что ранее из-за эпидемии коронавируса баланс купли-продажи нефти на мировом рынке был выведен из равновесия. В начале марта после неудачных переговоров России с ОПЕК по поводу ограничений на добычу нефти, цены за баррель рухнули. Это спровоцировало панику на мировых рынках, резкое падение курса рубля и обвал котировок ценных бумаг.
Согласно исследованию, в апреле от 7 до 10% россиян, проживающих в крупных и средних городах, стали проявлять интерес к инвестициям. При этом годом ранее эта цифра составляла всего 4%.
Среди причин роста интереса к фондовому рынку исследователи отмечают желание россиян получить дополнительный доход и самостоятельно управлять накоплениями, а также желание воспользоваться снижением стоимости ценных бумаг. При этом около 60% потенциальных инвесторов интересуются вложениями в ценные бумаги российских компаний, а 20% — вложениями в золото.
Жители России стали также откладывать больше денег. В апреле 2020 года доля тех, кто старается регулярно откладывать часть дохода, составила 35%, что на 8%, чем летом 2019 года, отмечается в документе.
Видео дня. Что не надо покупать в интернет-магазинах
Комментарии 3
Личный счет , Сбербанк России , ОПЕК , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством
Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством
ЦБ запускает печатный станок
ЦБ запускает печатный станок
«Спортмастер» начал увольнения вопреки запретам
«Спортмастер» начал увольнения вопреки запретам
В Кремле ответили на слова Грефа о налоге на вклады
В Кремле ответили на слова Грефа о налоге на вклады
Скоро умрут миллионы, но не от болезни
Скоро умрут миллионы, но не от болезни
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
В России подешевел бензин
02:06
В России подешевел бензин
Экономика
Украина поставила на поражение «Севпотока-2»
00:26
Украина поставила на поражение «Севпотока-2»
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение