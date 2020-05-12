Туристические поездки между регионами России, как сообщал «Рамблер», запрещены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

На днях президент РСТ Андрей Игнатьев и президент РГА Геннадий Ламшин направили письмо министру экономического развития России Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой, в котором предложили разрешить туристические поездки внутри страны с 1 июня в зависимости от эпидемиологической обстановки в том или ином регионе.

Также Игнатьев и Ламшин предложили возобновить взаимные туристические поездки между странами с 1 июля и высказали мнение, что въездной и выездной туризм возобновится в том формате, в котором существовал до пандемии коронавирусной инфекции, с 1 января 2021 года.