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Названа дата возможного возобновления туризма в РФ 

Артём Кульша и ещё 13 1 час назад
Туристические поездки между регионами России следует разрешить с 1 июня 2020 года. Об этом, как сообщает ТАСС, Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) попросили правительство России и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) .
Туристические поездки между регионами России, как сообщал «Рамблер», запрещены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Крыму грозят крахом курортного сезона
На днях президент РСТ Андрей Игнатьев и президент РГА Геннадий Ламшин направили письмо министру экономического развития России Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой, в котором предложили разрешить туристические поездки внутри страны с 1 июня в зависимости от эпидемиологической обстановки в том или ином регионе.
Также Игнатьев и Ламшин предложили возобновить взаимные туристические поездки между странами с 1 июля и высказали мнение, что въездной и выездной туризм возобновится в том формате, в котором существовал до пандемии коронавирусной инфекции, с 1 января 2021 года.
Комментарии 3
Личный счет , Видео , Максим Решетников , Геннадий Ламшин , Андрей Игнатьев , Ростуризм , Правительство РФ , Российский союз туриндустрии
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