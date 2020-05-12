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Россияне стали тратить на уровне 2007 года 

Алиса Селезнёва и ещё 4 4 часа назад
Россияне стали тратить на уровне 2007 года
Фото: РИА Новости
Расходы россиян на услуги в апреле упали на 57,7%, что сопоставимо со значениями 2007 года. Об этом со ссылкой на исследование Сбербанка сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«Рамблер» писал, что в конце марта — начале апреля ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции в России был введен режим самоизоляции, предусматривающий выход из дома только в строго оговоренных случаях, закрыты торговые центры, фитнес-клубы. Границы России также были закрыты, а ряд авиакомпаний объявил о полном прекращении полетов.
Согласно отчету Сбербанка, меньше всего в апреле жители России потратили на услуги турагентств (падение на 97,9%), проживание в гостиницах (96,3%), авиабилеты (94,9%), услуги салонов красоты, массажных и спа-салонов (86,3%), аренду автомобилей (81,9%), парковки и гаражи (81,5%).
Также на 80,8% упали расходы на занятия спортом, развлечения (72%) и еду в кафе и ресторанах (69,2%).
При этом больше россияне стали тратить на телекоммуникационные услуги. Траты на них в апреле 2020 года выросли на 14,3%, чем годом ранее.
В то же время увеличились траты жителей России на покупки в продуктовых магазинах (на 5,9%) и универсальных магазинах (на 7,1%), покупку цифровых товаров (на 22,8%) и спиртного (на 18,5%).
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Комментарии
Личный счет , Григорий Березкин , Сбербанк России
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