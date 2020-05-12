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Госдума расширяет систему страхования вкладов 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
Госдума расширила систему страхования вкладов
Фото: РИА Новости
Госдума во втором чтении приняла законопроект о страховании вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. Документ увеличивает максимальный размер страхового возмещения по вкладам физлиц в отдельных случаях, а также предполагает включение в систему страхования вкладов различных НКО.
Сейчас страхованию подлежат вклады в размере до 1,4 млн рублей. Определяются случаи, когда размер вклада, подлежащий страхованию, увеличивается.
Так, до 10 млн повышается страховой размер вкладов при получении наследства, продажи различной недвижимости, получение грантов в форме субсидий так далее. Возмещение по договору счета эскроу, открытого для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества, выплачивается в размере 100% суммы, находящейся на указанном счете на момент наступления страхового случая, но не более 10 млн рублей.
Страхованию подлежат и средства на капремонт.
Страхуются вклады НКО — до 1,4 млн рублей. В число таких НКО войдут также садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, ТСЖ, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, а также религиозные организации.
Внесение законопроекта — итог обсуждения этого вопроса депутатами Государственной думы с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной в ходе её отчета, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Комментарии
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Вячеслав Володин , Госдума , Центральный банк России , ИА REGNUM
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