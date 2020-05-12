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Прилепин призвал государство раздать деньги россиянам 

Павел Тиунов 14 минут назад
Писатель Захар Прилепин в статье, опубликованной изданием «Свободная пресса», выразил мнение, что государство должно периодически раздавать гражданам РФ деньги независимо от положения в стране. Он уверен, что финансы не утекут за рубеж, а осядут в ближайшем продуктовом магазине.
Прилепин оскорбил Шнурова
Прилепин подчеркнул, что является «темным в экономике человеком», поэтому его теория — «простая, популистская и безответственная».
«Я считаю, что людям надо раздавать деньги. Что раздавать деньги людям — просто так, по праздникам, в будни, и тем более в трудные дни — это нормально», — отметил писатель.
Он пояснил, что «деньги — это бумага, а жизнь — одна». Прилепин подчеркнул, что государство должно «ухаживать» за своими гражданами и заботиться о них, чтобы народ не «прогнал, изуродовал или покалечил» его.
«А то у нас мрачный, тяжёлый характер. Русские люди — они добрые, но память у них долгая», — добавил он.
Ранее, как сообщал «Рамблер», декан факультета экономических наук Высшей школы экономики Сергей Пекарский заявил, что раздача денег россиянам «просто так» может быть опасна для российской экономики. По его словам, что такая мера поддержки граждан может разогнать инфляцию.
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