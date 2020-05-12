Что делать, если срок действия карты истек на самоизоляции 

Во вторник, 12 мая, единый период нерабочих дней в России завершается, однако в некоторых регионах режим самоизоляции сохранится по 31 мая включительно. СМИ рассказали, что делать, если в это время у клиента банка истек срок действия карты.

Как писал «Рамблер», ранее Центробанк рекомендовал банкам обслуживать карты, у которых истекает срок действия, до 1 июля 2020 года. Узнать, продлена ли карта, можно у оператора горячей линии банка.

Правила платежных систем Visa , Mastercard и «Мир» позволяют банкам провести необходимые настройки, как на стороне банка, который выпускает карту, так и на стороне кредитной организации, которая принимает ее к оплате. Однако если выпустивший карту банк внес необходимые изменения, а принимающий карты — нет, то операция не пройдет.

Pravda-news.ru уточняет , что Сбербанк проводит перевыпуск карт автоматически. При этом забрать пластик из отделения можно позже, когда режим самоизоляции отменят. Срок хранения физической карты в филиалах банка увеличили до четырех месяцев.

Чтобы начать пользоваться картой удаленно, ее нужно активировать в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». В меню приложения необходимо выбрать требующую активации карту, затем — пункт «Активировать карту» и следовать дальнейшим инструкциям.

После активации карту можно пополнять, переводить деньги на другие счета, оплачивать услуги ЖКХ, совершать покупки в интернете, расплачиваться в магазинах бесконтактно с помощью смартфона или умных часов (через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay).

Новую дебетовую карту Сбербанка можно активировать онлайн на следующий день после заказа, перевыпущенную — на следующий день после истечения ее срока действия.

«Ведомостям» в Сбербанке рассказали , что москвичи старше 65 лет и маломобильные жители могут заказать доставку перевыпущенных карт на дом.

Сбербанк обслуживает больше половины всех российских магазинов, принимающих безналичную оплату. Представители банка рассказали «Коммерсанту», что к 7 мая инженеры успели перепрограммировать на прием просроченных карт чуть меньше половины из двух миллионов устройств.

При этом часть отделений банков продолжают работать и во время самоизоляции. Если это необходимо, карту можно перевыпустить и забрать, предварительно уточнив график работы филиала.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Дмитрий Казакова рассказал «Право.ру», что в Москве указ мэра о самоизоляции допускает «следование» граждан к «месту осуществления деятельности», которая не приостановлена. Банки в эту категорию входят.

Руководитель арбитражной практики компании «Митра» Ирина Шамилева посоветовала добираться до отделения банка на такси, взяв с собой паспорт и уведомление из банка о перевыпуске карты. Если полицейские остановят, им можно показать уведомление.