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В России могут снизить НДФЛ 

Алиса Селезнёва и ещё 12 40 минут назад
Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предложил уменьшить налог на доходы физических лиц до 6,5%, чтобы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда. Об этом он заявил РИА Новости.
Названа стоимость объявленных Путиным антикризисных мер
«Рамблер» писал, что ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что число безработных в России может увеличиться на какое-то время с 2,5 миллиона человек до примерно 8 миллионов из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
По словам Катырина, ранее озвученные президентом России меры по поддержке экономики можно дополнить предложениями представителей малого и среднего бизнеса.
«В частности, для тех малых и средних предприятий, у которых будет зафиксирован прирост численности работающих, снижать ставки страховых взносов в соцфонды до 5% (…) Желательно также одновременно снизить до конца года и ставку налога на доходы физических лиц — до 6,5%», — заявил он.
Кроме того, Катырин предложил выплачивать фиксированное пособие за счет государства, если у фирмы упали обороты более, чем наполовину. Эта мера, по мнению главы Торгово-промышленной палаты, поможет сотрудникам, которые находятся в вынужденном отпуске без сохранения зарплаты.
«Они должны получать 50-80% от средней зарплаты, зафиксированной за последние полгода, конечно, при условии, что были уплачены взносы в страховые фонды», — пояснил он.
При этом глава Торгово-промышленной палаты подчеркнул, что эти меры помогут лишь в случае отсутствия бюрократических барьеров, и выразил опасение, что параллельно власти могут принимать решения и вводить требования, которые приведут к дополнительному финансовому обременению для бизнеса и сведут на нет «все предлагаемые позитивные меры».
Комментарии 45
Личный счет , Видео , Новые налоги , Сергей Катырин , Алексей Кудрин , Торгово-промышленная палата , Счетная палата , РИА Новости
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