«Рамблер» писал, что ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что число безработных в России может увеличиться на какое-то время с 2,5 миллиона человек до примерно 8 миллионов из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

По словам Катырина, ранее озвученные президентом России меры по поддержке экономики можно дополнить предложениями представителей малого и среднего бизнеса.

«В частности, для тех малых и средних предприятий, у которых будет зафиксирован прирост численности работающих, снижать ставки страховых взносов в соцфонды до 5% (…) Желательно также одновременно снизить до конца года и ставку налога на доходы физических лиц — до 6,5%», — заявил он.

Кроме того, Катырин предложил выплачивать фиксированное пособие за счет государства, если у фирмы упали обороты более, чем наполовину. Эта мера, по мнению главы Торгово-промышленной палаты, поможет сотрудникам, которые находятся в вынужденном отпуске без сохранения зарплаты.

«Они должны получать 50-80% от средней зарплаты, зафиксированной за последние полгода, конечно, при условии, что были уплачены взносы в страховые фонды», — пояснил он.

При этом глава Торгово-промышленной палаты подчеркнул, что эти меры помогут лишь в случае отсутствия бюрократических барьеров, и выразил опасение, что параллельно власти могут принимать решения и вводить требования, которые приведут к дополнительному финансовому обременению для бизнеса и сведут на нет «все предлагаемые позитивные меры».