Россиянам стало труднее получить кредит 

Банки в России ужесточили требования к потенциальным заемщикам на фоне экономического кризиса. Об этом со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй пишет газета «Коммерсант».

По данным бюро, в апреле кредиты одобряли только каждому пятому потенциальному заемщику (20,7 процента заявок), что является самым низким показателем с 2017 года.

При этом сильнее всего упал уровень одобрения в сегментах потребительского кредитования и автокредитования. В ипотечном кредитовании доля одобрений снизилась до 55,2% по сравнению с мартом 2020 года и апрелем 2019 года.

При этом эксперты отметили, что банки стараются выбирать надежных заемщиков и граждане России с рейтингом из верхнего диапазона получили 79% одобрения заявок по кредитам против 63% годом ранее.

«Рамблер» писал, что ранее банки сообщили о росте заявок на автокредиты в России, связав его с падением курса рубля и стремлением россиян приобрести машину до повышения цен.