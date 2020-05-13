В РФ рассчитывать декретные пособия будут по-новому

В России пособие по беременности и родам предлагается рассчитывать с учетом минимального размера оплаты труда (МРОТ) и районного коэффициента. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в первом чтении на сегодняшнем заседании.

Отмечается, что в настоящее время такие пособия рассчитываются с учетом среднего заработка равного МРОТ, установленному федеральным законом на день наступления страхового случая. При этом порядок расчета пособий не содержит указания на то, что при сравнении среднего заработка работника с МРОТ, к последнему должен применяться районный коэффициент.

Авторы инициативы поясняют, что данный законопроект поможет исправить правовой пробел, пишет «Парламентская газета».