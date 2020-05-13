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В России рассчитывать декретные пособия будут по-новому 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 46 минут назад
В РФ рассчитывать декретные пособия будут по-новому
Фото: РИА Новости
В России пособие по беременности и родам предлагается рассчитывать с учетом минимального размера оплаты труда (МРОТ) и районного коэффициента. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в первом чтении на сегодняшнем заседании.
Отмечается, что в настоящее время такие пособия рассчитываются с учетом среднего заработка равного МРОТ, установленному федеральным законом на день наступления страхового случая. При этом порядок расчета пособий не содержит указания на то, что при сравнении среднего заработка работника с МРОТ, к последнему должен применяться районный коэффициент.
Авторы инициативы поясняют, что данный законопроект поможет исправить правовой пробел, пишет «Парламентская газета».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Минтруд изменит систему оплаты отпусков и декретов. Так, все страховые выплаты работники будут получать не от работодателя, а напрямую от Фонда социального страхования.
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Комментарии
Личный счет , Фонд социального страхования РФ , Минтруд , Госдума , Парламентская газета , ФедералПресс
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