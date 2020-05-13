Хакеры продают данные миллионов клиентов курьерской службы 

В продаже в интернете появилась база данных, которые якобы принадлежат более чем 9 миллионам клиентов службы экспресс-доставки СДЭК. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, первым на утечку данных обратил внимание Telegram-канал In4security. В базе, выставленной на продажу за 70 тысяч рублей, содержатся данные о доставке и местонахождении грузов и сведения о покупателях, включая ИНН. При этом на скриншоте, предоставленном продавцом, стоит дата 8 мая.

В свою очередь в СДЭК заявили газете, что у них не было утечки днных. По словам представителя компании, личные сведения собирает множество фирм, в их числе — государственные агрегаторы, поэтому утечка могла произойти с какого-либо другого ресурса.

Представитель курьерской службы также обратил внимание на то, что в сети существует множество мошеннических сайтов, действующих от имени СДЭК.

Как писал «Рамблер», ранее в Подмосковье появились мошенники, которые пытаются проникнуть в квартиры пенсионеров под видом доставки продуктов, представляясь сотрудниками продуктовой базы. Мошенники заявляли, что продукты с базы пенсионерам заказали их родственники.