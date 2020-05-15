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Новое пособие предложили ввести в России на время пандемии 

Вечерняя Москва и ещё 10 3 часа назад
Россиянам хотят ввести новое пособие
Фото: Вечерняя Москва
Специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты следует ввести в России до окончания пандемии коронавируса COVID-19. С таким предложением Национальный родительский комитет обратился к правительству РФ, передает RT в пятницу, 15 мая.
Определены правила «масочного режима» в магазинах
По словам председателя НРК Ирины Волынец, после введения масочного, а в некоторых регионах и перчаточного режима стало ясно, что не у всех граждан есть деньги на приобретение соответствующих средств. В это же время появление в общественном транспорте без перчаток и маски карается штрафом.
— В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии, — указано в обращении комитета к кабмину.
Волынец пояснила, что размер данной ежемесячной выплаты должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе страны из расчета минимум одна маска в день.
В исключительных случаях пособие можно заменить на бесплатную выдачу определенного количества средств защиты, добавила председатель НРК.
Напомним, после продления режима самоизоляции в Москве до 31 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на объектах торговли и в общественном транспорте столицы с 12 мая вводится масочный и перчаточный режим. Глава города отметил, что столичным жителям необязательно носить медицинские маски и перчатки на улице.
Врач Александр Мясников, в свою очередь, объяснил, для чего на самом деле нужно носить перчатки, а также назвал самую эффективную меру по индивидуальной защите.
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Комментарии 38
Личный счет , Другое , Сергей Собянин , Александр Мясников , Правительство РФ
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