Россиянам хотят ввести новое пособие

Специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты следует ввести в России до окончания пандемии коронавируса COVID-19. С таким предложением Национальный родительский комитет обратился к правительству РФ , передает RT в пятницу, 15 мая.

По словам председателя НРК Ирины Волынец, после введения масочного, а в некоторых регионах и перчаточного режима стало ясно, что не у всех граждан есть деньги на приобретение соответствующих средств. В это же время появление в общественном транспорте без перчаток и маски карается штрафом.

— В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии, — указано в обращении комитета к кабмину.

Волынец пояснила, что размер данной ежемесячной выплаты должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе страны из расчета минимум одна маска в день.

В исключительных случаях пособие можно заменить на бесплатную выдачу определенного количества средств защиты, добавила председатель НРК.

Напомним, после продления режима самоизоляции в Москве до 31 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на объектах торговли и в общественном транспорте столицы с 12 мая вводится масочный и перчаточный режим. Глава города отметил, что столичным жителям необязательно носить медицинские маски и перчатки на улице.