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Банки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума 

РИА Новости 37 минут назад
Уровень одобрения кредитов упал до рекордного минимума
Фото: ТАСС
Российские банки в апреле одобрили лишь 20% заявок на кредит, что стало минимумом с 2017 года, когда эксперты начали вести такую статистику. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
Больше всего пострадал сегмент потребительского кредитования, уровень одобрения таких заявок составил только 19,6%, в сегменте автокредитования — 26,6%. Доля одобрения ипотеки сократилась до 55,2%.
По данным экспертов, снижение уровня одобрения произошло за счет граждан с низким кредитным рейтингом и ужесточения требований к заемщикам. Как пояснил изданию руководитель группы по предоставлению услуг финансовому сектору в странах СНГ E&Y Геннадий Шинин, одни банки ужесточают требования к подтверждению дохода и опираются только на официальные справки, другие приостанавливают одобрение заявок сотрудников отраслей, наиболее пострадавших от кризиса, третьи увеличивают требования к минимальному сроку занятости на текущем месте работы.
При этом он предположил, что с восстановлением деловой активности и доходов населения процент одобрений будет увеличиваться.
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