Мурашко уточнил метод начисления выплат медикам

Вячеслава Володина. Стимулирующие выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом должно начисляться не поминутно, а за всю смену. Об этом заявил на заседании нижней палаты министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко , отвечая на обеспокоенность спикера Госдумы

В ходе общения депутатов с министром председатель ГД поднял проблему абсолютной неправомерности попыток некоторых чиновников на местах "вычислить" реальное время работы врача с коронавирусным больным, чтобы платить им только за эти часы. По его словам, это несправедливо.

Министр согласился и обещал от имени Минздрава дать разъяснения медучреждениям.

— Ни в коем разе не должно быть там поминутной какой-то оплаты, — подчеркнул он. — Есть смена, когда человек работает в красной зоне, вся смена должна быть оплачена.

Так, если медик работает на "скорой" с этой категорией пациентов, "ездит на температурящих больных", то он должен получить деньги целиком за смену, привел в пример Мурашко.

Вячеслав Володин также напомнил о том, что глава государства, говоря о дополнительных мерах поддержки медработников, работающих с коронавирусом, "не проводил между ними различий — все одинаково рискуют своим здоровьем и жизнью, оказывая помощь больным".

— Необходимо соблюсти одинаковый подход к оплате их труда, — призвал спикер.