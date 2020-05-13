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Мурашко выступил против «поминутной» оплаты труда медиков 

РИА Новости и ещё 14 3 часа назад
Мурашко уточнил метод начисления выплат медикам
Фото: РИА Новости
Стимулирующие выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом должно начисляться не поминутно, а за всю смену. Об этом заявил на заседании нижней палаты министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на обеспокоенность спикера Госдумы Вячеслава Володина.
В ходе общения депутатов с министром председатель ГД поднял проблему абсолютной неправомерности попыток некоторых чиновников на местах "вычислить" реальное время работы врача с коронавирусным больным, чтобы платить им только за эти часы. По его словам, это несправедливо.
Министр согласился и обещал от имени Минздрава дать разъяснения медучреждениям.
— Ни в коем разе не должно быть там поминутной какой-то оплаты, — подчеркнул он. — Есть смена, когда человек работает в красной зоне, вся смена должна быть оплачена.
Так, если медик работает на "скорой" с этой категорией пациентов, "ездит на температурящих больных", то он должен получить деньги целиком за смену, привел в пример Мурашко.
Вячеслав Володин также напомнил о том, что глава государства, говоря о дополнительных мерах поддержки медработников, работающих с коронавирусом, "не проводил между ними различий — все одинаково рискуют своим здоровьем и жизнью, оказывая помощь больным".
— Необходимо соблюсти одинаковый подход к оплате их труда, — призвал спикер.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Мурашко , Вячеслав Володин , Минздрав РФ , Госдума
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