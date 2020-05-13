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Россияне встали в очереди за выплатами на детей 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне встали в очереди за выплатами на детей
Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»
Жители нескольких регионов России встали в очереди в отделениях Пенсионного фонда, чтобы оформить документы на получения выплат на детей от трех до 16 лет, пишет ТАСС.
Скопления желающих получить выплату россиян наблюдаются в Адыгее, Астраханской области, Красноярском крае. В Пермском крае работники отделений опасаются, что не справятся с высокой нагрузкой, и попросили региональные власти подключить к процессу МФЦ. В некоторых городах Ставропольского края к местам скопления людей пришлось вызывать полицию, в Барнауле полиция проводит проверку сообщений в соцсетях об очередях.
Сотрудникам фонда приходится напоминать гражданам о режиме самоизоляции и предлагать оформить заявку в электронном виде. При этом в некоторых субъектах сайты госуслуг не выдержали ажиотажа, и начались сбои. Так произошло, например, в Адыгее, в Ставропольском и Алтайском краях.
В пресс-службе Пенсионного фонда по Адыгее агентству сказали, что с местным населением идет разъяснительная работа. Россиянам сообщают, что заявление можно подать до 1 октября включительно, а сами выплаты начнутся с 1 июня.
Дополнительные единовременные выплаты семьям с детьми были утверждены указом президента Владимира Путина на фоне эпидемии коронавируса. На каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет положено по десять тысяч рублей, до трех лет — по пять тысяч.
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Комментарии 1
Личный счет , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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