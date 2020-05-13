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Россияне начнут зарабатывать по-новому благодаря коронавирусу 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне будут зарабатывать по-новому благодаря пандемии
Фото: Reuters
Благодаря пандемии коронавируса россияне начнут зарабатывать по-новому, предлагая свои услуги клиентам в том числе в удаленном режиме. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервисов YouDo и Avito.
Так, в России уже появились профессии онлайн-нянь и мастеров по ремонту техники, консультирующих клиентов удаленно. Услуги онлайн-няни, которая будет заниматься с ребенком по видеосвязи, обойдутся в сумму от 250 до 750 рублей в час. Дистанционная консультация по ремонту неисправной техники будет стоить в среднем от 700 до 1000 рублей.
Аналогичные методы работы освоили косметологи, фитнес-тренеры и другие специалисты.
Как отмечают в Avito, во время пандемии у граждан выросла потребность в использовании бытовой техники, поэтому и ломается она чаще, чем и обусловлен рост спроса на подобные услуги. Помимо этого, находясь в самоизоляции, россияне самостоятельно пытаются найти перспективные дополнительные источники дохода, пишет газета.
Благодаря пандемии коронавируса, как считает старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов, большинство россиян осознали, что на самом деле могут работать удаленно. Такой же точки зрения придерживается футуролог, идеолог трансгуманистического движения Данила Медведев.
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Личный счет , газета "Известия"
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