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За что могут уволить дистанционного работника? 

РИА Новости 1 час назад
За что могут уволить дистанционного работника?
Фото: РИА Новости
За что могут или не могут уволить сотрудника во время дистанционной работы, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
Из-за пандемии коронавируса вот уже второй месяц многие работают дистанционно. Для кого-то это новый опыт, другим уже не привыкать. Все чаще эксперты заключают, что за удаленкой — будущее. Но у работодателей возникает много вопросов. Например, можно ли уволить сотрудника за пьянство или прогул во время удаленной работы? Это сделать практически невозможно, рассказал в интервью радио Sputnik председатель ФНПР Михаил Шмаков.
"Невозможно уволить человека, если он находится на удаленной работе. Надо зафиксировать факт нарушения, не только пьянства, но и другого возможного обвинения со стороны работодателя. Условно человеку давали какие-то задания, задокументировано, что он должен что-то сделать, перевести научную статью, находясь дома, составить финансовый отчет, и человек это не сделал.
Дальше процедура увольнения прописана в Трудовом кодексе. Находясь дома, теоретически человек не может совершить грубое нарушение, как прогул или пьянство, за которое можно сразу уволить. Или не может что-то растратить, поскольку не находится на предприятии. Но если человеку доверено управлять средствами онлайн, дальше наступает уголовная, не только дисциплинарная ответственность", — сказал Михаил Шмаков.
Многие работодатели именно потому не очень хорошо относятся к дистанционной работе, что не могут контролировать своих сотрудников. Вряд ли работа из дома в ближайшей перспективе станет вытеснит традиционные виды занятости, отметил председатель ФНПР.
"Вся эта пропаганда, что удаленная работа — это наше будущее, не оправдывается, потому что это малоэффективная работа. Есть профессии, по которым можно работать удаленно. Условно композитор, который пишет музыку, программист, который пишет программу, должны в течение какого-то времени сделать работу и получить за свой труд соответствующее вознаграждение. Все остальное — неэффективно", — высказал свое мнение в эфире радио Sputnik Михаил Шмаков.
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Личный счет , Компании , Михаил Шмаков , ИА Sputnik
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