За что могут уволить дистанционного работника? 

За что могут или не могут уволить сотрудника во время дистанционной работы, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков

Из-за пандемии коронавируса вот уже второй месяц многие работают дистанционно. Для кого-то это новый опыт, другим уже не привыкать. Все чаще эксперты заключают, что за удаленкой — будущее. Но у работодателей возникает много вопросов. Например, можно ли уволить сотрудника за пьянство или прогул во время удаленной работы? Это сделать практически невозможно, рассказал в интервью радио Sputnik председатель ФНПР Михаил Шмаков.

"Невозможно уволить человека, если он находится на удаленной работе. Надо зафиксировать факт нарушения, не только пьянства, но и другого возможного обвинения со стороны работодателя. Условно человеку давали какие-то задания, задокументировано, что он должен что-то сделать, перевести научную статью, находясь дома, составить финансовый отчет, и человек это не сделал.

Дальше процедура увольнения прописана в Трудовом кодексе. Находясь дома, теоретически человек не может совершить грубое нарушение, как прогул или пьянство, за которое можно сразу уволить. Или не может что-то растратить, поскольку не находится на предприятии. Но если человеку доверено управлять средствами онлайн, дальше наступает уголовная, не только дисциплинарная ответственность", — сказал Михаил Шмаков.

Многие работодатели именно потому не очень хорошо относятся к дистанционной работе, что не могут контролировать своих сотрудников. Вряд ли работа из дома в ближайшей перспективе станет вытеснит традиционные виды занятости, отметил председатель ФНПР.