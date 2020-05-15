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Число самозанятых в Москве с начала 2020 года выросло на 42% 

RT на русском и ещё 8 2 часа назад
В Москве выросло число самозанятых
Фото: ТАСС
Число самозанятых граждан в Москве с начала 2020 года увеличилось на 42%. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
«Так, к 1 мая зарегистрировали 275 тысяч граждан, из них 81 тысяча получила статус в 2020 году», — приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Отмечается, что активно в качестве самозанятых регистрируются водители, репетиторы, копирайтеры, юридические консультанты, специалисты по рекламе и маркетингу. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по коронавирусу предложил вернуть в полном объёме самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.
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