Россияне стали реже ходить в магазины 

Россияне в условиях эпидемии коронавируса отказались от частых походов в магазин. Об этом со ссылкой на опрос, проведенный платежной системой «Мир», сообщает РИА Новости.
По данным издания, участие в опросе приняли 1200 человек и больше половины из них (65%) заявили, что продолжают покупать продукты ближайших продуктовых магазинах, однако частота походов в магазин заметно сократилась.
«Число тех, кто ходит за продуктами каждый день, упало почти в три раза, большинство опрошенных старается закупаться едой и предметами первой необходимости на три дня (51%) или на неделю (26%)», — приводит агентство результаты опроса.
Опрос также показал, что меньше всего в магазины ходит молодежь, при этом 61% пенсионеров регулярно посещают супермаркеты. Они же оказались и самыми запасливыми — 17% заявило, что заранее закупились едой и предметами первой необходимости.
При этом возрастная группа 25-34 года чаще остальных пользуется различными сервисами по доставке продуктов и готовой еды, свидетельствуют данные опроса.
«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию. В марте ВОЗ объявила о пандемии. К 13 мая в России был зарегистрирован 242 271 человек с коронавирусом, 48 003 из заболевших выздоровели, 2212 умерли.