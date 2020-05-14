Россияне стали реже ходить в магазины 

Россияне в условиях эпидемии коронавируса отказались от частых походов в магазин. Об этом со ссылкой на опрос, проведенный платежной системой «Мир», сообщает РИА Новости.

По данным издания, участие в опросе приняли 1200 человек и больше половины из них (65%) заявили, что продолжают покупать продукты ближайших продуктовых магазинах, однако частота походов в магазин заметно сократилась.

«Число тех, кто ходит за продуктами каждый день, упало почти в три раза, большинство опрошенных старается закупаться едой и предметами первой необходимости на три дня (51%) или на неделю (26%)», — приводит агентство результаты опроса.

Опрос также показал, что меньше всего в магазины ходит молодежь, при этом 61% пенсионеров регулярно посещают супермаркеты. Они же оказались и самыми запасливыми — 17% заявило, что заранее закупились едой и предметами первой необходимости.

При этом возрастная группа 25-34 года чаще остальных пользуется различными сервисами по доставке продуктов и готовой еды, свидетельствуют данные опроса.