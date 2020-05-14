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Исследование: женщины в РФ зарабатывают на 28% меньше мужчин с такой же квалификацией 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Подсчитана разница в зарплатах мужчин и женщин в РФ
Фото: РИА Новости
Женщины в России зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины с такой же квалификацией. При этом 36% занятых в экономике женщин имеют высшее образование, у мужчин этот показатель равен 28%, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенным аналитическим центром НАФИ при поддержке Google и Совета Евразийского женского форума, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
По данным Росстата, сегодня в России 78,8 млн женщин или 54% населения. При этом они слабее мужчин вовлечены в экономику страны: уровень занятости среди трудоспособных женщин составляет 60%, среди мужчин — 72%.
"Одна из проблем, с которыми сталкиваются женщины при построении карьеры, — дисбаланс оплаты труда. Женщины зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины с такой же квалификацией. Согласие женщин на такие условия приводит к тому, что "женские" сферы деятельности становятся менее оплачиваемыми, теряют престиж и привлекательность для талантливых специалистов", — говорится в тексте исследования.
При этом отмечается, что женщины занимаются саморазвитием и уделяют образованию больше внимания, чем мужчины: 36% занятых в экономике женщин имеют высшее образование, у мужчин этот показатель равен 28%. Таким образом, высококвалифицированных специалистов-женщин значительно больше, чем мужчин (63% и 37% соответственно).
Около 40% россиян согласны, что построить карьеру и получить повышение проще мужчинам, и только 6% считают, что женщинам. 24% россиян согласны с тем, что женщины хуже справляются с руководящими должностями, и эту точку зрения разделяют, в том числе 17% женщин. При этом в России одна из самых высоких в мире доля женщин-руководителей — 41%.
Исследование проводилось в мае-июне 2019 года, выборка составила 1811 респондентов. В опросе приняли участие жители 46 регионов и 150 населенных пунктов России в возрасте от 14 лет. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.
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Комментарии 1
Личный счет , Недвижимость , Google , ИТАР-ТАСС
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