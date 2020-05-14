В России предложили заморозить тарифы ЖКХ

С предложением заморозить в текущем году тарифы для населения на газ и электроэнергию выступил член Социального комитета Совфеда Сергей Леонов . Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, свое обращение Леонов направил и.о. главы кабинета министров России Андрею Белоусову

«В условиях непростой экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, когда у многих граждан снизились доходы, считаю обоснованным заморозить в текущем году тарифы на электроэнергию и газ», — подчеркнул сенатор.

Он также отметил, что из-за снижения доходов «для граждан существенны даже 100-150 рублей» и призвал поставщиков газа и электроэнергии — крупных монополистов — «поделиться доходом с населением».

Говоря о других тарифах, Леонов пояснил, что для региональных компаний также пришли не лучшие времена, поскольку «люди вынуждены экономить на ЖКХ и покупать себе еду», и не исключил, что им может потребоваться помощь.

В свою очередь член Общественного совета при Минстрое России Рифат Гарипов заявил «Ленте.ру», что региональным властям стоит рассмотреть варианты более серьезной поддержки для людей, которые остались без работы, и принять решение о заморозке цен на жилищно-коммунальные услуги минимум на три месяца.