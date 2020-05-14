В России предложили заморозить тарифы ЖКХ

С предложением заморозить в текущем году тарифы для населения на газ и электроэнергию выступил член Социального комитета Совфеда Сергей Леонов. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, свое обращение Леонов направил и.о. главы кабинета министров России Андрею Белоусову.
«В условиях непростой экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, когда у многих граждан снизились доходы, считаю обоснованным заморозить в текущем году тарифы на электроэнергию и газ», — подчеркнул сенатор.
Он также отметил, что из-за снижения доходов «для граждан существенны даже 100-150 рублей» и призвал поставщиков газа и электроэнергии — крупных монополистов — «поделиться доходом с населением».
Говоря о других тарифах, Леонов пояснил, что для региональных компаний также пришли не лучшие времена, поскольку «люди вынуждены экономить на ЖКХ и покупать себе еду», и не исключил, что им может потребоваться помощь.
В свою очередь член Общественного совета при Минстрое России Рифат Гарипов заявил «Ленте.ру», что региональным властям стоит рассмотреть варианты более серьезной поддержки для людей, которые остались без работы, и принять решение о заморозке цен на жилищно-коммунальные услуги минимум на три месяца.
Как сообщал «Рамблер», ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России приняло решение ввести мораторий на отключение коммунальных услуг, а также на санкции за долги по ЖКХ.