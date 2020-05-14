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Должникам сохранят прожиточный минимум 

Парламентская газета и ещё 4 1 час назад
Должникам сохранят прожиточный минимум
Фото: ТАСС
Законопроект, устанавливающий порядок взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, внесли в Государственную Думу. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».
По мнению авторов проекта, которыми выступили депутаты от «Единой России» во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым, чрезмерно жёсткий подход к взысканию долгов может приводить к развитию теневого сектора рынка, что имеет существенно более пагубное влияние на экономику, чем потери отдельных кредиторов. В связи с этим они предлагают установить порядок взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума.
«Люди, оказавшиеся в долговой яме, не должны лишаться средств к существованию, поэтому мы с коллегами предлагаем установить ограничение, согласно которому при взыскании кредиторами долгов прожиточный минимум остаётся неприкосновенным», — приводит слова Неверова пресс-служба фракции.
Кроме того, предполагается межведомственное взаимодействие приставов с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами с периодическим обновлением информации о том, появилось ли у должника имущество или доход, которые подлежат взысканию.
По словам Неверова, необходим баланс между соблюдением интересов кредитных организаций и прав граждан, поскольку очень часто бывает так, что как раз наименее финансово грамотным людям выдают займы под высокие проценты.
По мнению ещё одного автора проекта, председателя Комитета по контролю и Регламенту Ольги Савастьяновой, внесённые инициативы максимально направлены на помощь россиянам в различных жизненных ситуациях. Депутат уверена, что «данные законопроекты — это ответ на запрос наших граждан».
Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, Закон «Об исполнительном производстве» и Закон «О страховых пенсиях».
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Комментарии 2
Личный счет , Ольга Савастьянова , Сергей Неверов , Федеральная налоговая служба , Единая Россия , Госдума , ГИБДД , Парламентская газета
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