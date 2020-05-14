Должникам сохранят прожиточный минимум 

Законопроект, устанавливающий порядок взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, внесли в Государственную Думу . Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

По мнению авторов проекта, которыми выступили депутаты от «Единой России» во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым , чрезмерно жёсткий подход к взысканию долгов может приводить к развитию теневого сектора рынка, что имеет существенно более пагубное влияние на экономику, чем потери отдельных кредиторов. В связи с этим они предлагают установить порядок взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума.

«Люди, оказавшиеся в долговой яме, не должны лишаться средств к существованию, поэтому мы с коллегами предлагаем установить ограничение, согласно которому при взыскании кредиторами долгов прожиточный минимум остаётся неприкосновенным», — приводит слова Неверова пресс-служба фракции.

Кроме того, предполагается межведомственное взаимодействие приставов с банками, Госавтоинспекцией налоговыми органами с периодическим обновлением информации о том, появилось ли у должника имущество или доход, которые подлежат взысканию.

По словам Неверова, необходим баланс между соблюдением интересов кредитных организаций и прав граждан, поскольку очень часто бывает так, что как раз наименее финансово грамотным людям выдают займы под высокие проценты.

По мнению ещё одного автора проекта, председателя Комитета по контролю и Регламенту Ольги Савастьяновой , внесённые инициативы максимально направлены на помощь россиянам в различных жизненных ситуациях. Депутат уверена, что «данные законопроекты — это ответ на запрос наших граждан».

Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, Закон «Об исполнительном производстве» и Закон «О страховых пенсиях».