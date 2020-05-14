Аудитория онлайн-торговли в России подскочила на 40%

Аудитория онлайн-торговли в России за апрель выросла на 40% по сравнению с январским показателем, говорится в исследовании сервиса " Яндекс . Маркет Аналитика".

Исследование основано на сравнении аудитории интернет-магазинов в апреле и в январе. В исследовании учитывались пользователи, которые посещали сайты интернет-магазинов и просматривали хотя бы один товар.

По оценкам сервиса, аудитория онлайн-торговли в России в апреле подскочила на 40%.

"Самый большой прирост показала аудитория в возрасте до 17 лет — таких пользователей стало на 65% больше. На втором месте — в возрасте от 18 до 24 лет (+62%), а на третьем — в возрасте от 35 до 44 лет (+47%)", — говорится в исследовании.

Отмечается также, что пользователи старше 55 лет на 32% чаще стали интересоваться онлайн-покупками. Аудитория мужчин и женщин растет примерно одинаково. Сильнее всего выросла аудитория интернет-магазинов в Северо-Западном федеральном округе — там интернет-покупками в апреле интересовалось на 47% больше пользователей, чем в январе.

"Мы видим рост интереса к онлайн-покупкам среди пользователей всех возрастов. В текущей ситуации к продавцам и производителям товаров через онлайн-каналы пришла как уже лояльная, так и новая аудитория. Продолжат ли пользователи делать онлайн-покупки после окончания режима самоизоляции и открытия офлайн-магазинов, зависит от того, какой опыт они получат сейчас", — прокомментировал руководитель сервиса "Яндекс. Маркет Аналитика" Илья Зинченко.

"Яндекс. Маркет Аналитика" — сервис, который предоставляет продавцам и производителям статистику о рынке электронной коммерции. К сервису подключены интернет-магазины, которые предоставляют данные о своих онлайн-заказах, а аналитики на их основе формируют модель всего рынка.